Başbakan'dan CHP'ye: Ey Atatürk'ün, Milli Şef'in partisi; ne hale düştün...

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'yi anayasa değişikliği teklifine karşı olan tutumundan dolayı eleştirerek, "Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi. Ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola görmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor" dedi.

Yıldırım, "Gençlerimize buradan bir kez daha kültür-sanatın çeşitli dallarında kafa yormalarını, proje geliştirmeye davet ediyorum" dedi. "Kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var" diyen Yıldırım, "Terörü, ayrıştırmayı yok etmek istiyorsa bunu yapmalıyız" ifadesini kullandı.

GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı programında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hocam bu arada edebi yazılar var, istersen şimdi resmi konuşmaya geçelim. Arkadaşlar bu kadar siz bilirsiniz, iletişimcisiniz, bu yazıları bir zamanlar siz yazıyordunuz, bunları okumayınca mutsuz oluyorlar. Gece yarılarına kadar hazırlıyoruz, çıkıyor başbakan kafasına göre konuşuyor. Onun için söyleyeceklerimi söyledim, şimdi bakalım kağıtlarda neler var.

"Gençlerimiz kültür-sanata kafa yormalı"

Bugün, hep beraber, vatandaşlarımızla GENÇDES projesini hayata geçirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. İnanıyorum ki bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eserler Türkiye'ye yeni ufuklar kazandıracak. Daha büyük bir hızla değişiyor, her gün birçok yeniliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası zaman zaman keşke bu imkanlar bizim elimizde de olsaydı diye düşünmeden edemiyoruz. İdealleri olan genç insanların geçmişte nasıl engellerle karşılandıklarını bire bir yaşadık. Umudunu kaybeden, hayalleri yıkılan, ideallerinden vazgeçmek zorunda kalan pek çok insan oldu. Belki bu yüzden Türkiye birçok fikir adamlarını, sanatçılarını daha yolun başında kaybetti. Onların ne elinden tutan oldu ne imkan sağlayan. O nedenle çok müstesna gördüğüm bu projeyi çıkış noktası olarak değerlendiriyorum. Türkiye'nin gençliği umutların yaşatsın istiyoruz. Dinamik bakışlarıyla, zengin dünyalarıyla bize yeni açılımlar getirsin. Bu ülkenin gençleri, genç fikirleri ve taptaze hissiyatlarıyla ülkemizde heyecan duysunlar istiyoruz. Bu beklentileri dile getirirken bile büyük bir heyecan duyuyoruz. Gençlerimizin de yüreklerinin kıpır kıpır ettiğine eminim. GENÇDES projesi bizim adeta üzerine titrediğimiz bir proje. Bu projeden beklentimiz büyük. Bu proje vesilesiyle gençlerin kültüre ve sanata katılımı çok daha artacaktır. Gençlerimiz imkansızlıklar yüzünden gerçekleştiremedikleri birçok projeyi hayata geçirecek. Gerçekleştirilen bir projesi olmayan gençlerimiz de düşünmeye başlayacaklar, hayal kurmaya başlayacaklar. Biz hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız. GENÇDES, gençlere destek projesidir. Geçen yıl ilk adımları atıldı. Proje kapsamında farklı sanat dallarında 91 projeye 8 milyon lira destek verildi. 2017 yılında 54 milyon tutarında bir kaynak ayırıyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Gençlerimize buradan bir kez daha kültür-sanatın çeşitli dallarında kafa yormalarını, proje geliştirmeye davet ediyorum. Bu projelerin gençler tarafından üretilmesi esastır. Şunu biliyoruz ki gençlerimizin kültür ve sanata ilgili büyük. Her geçen gün de artıyor. Değerli katılımcılar, kültür ve sanatla dağarcığını zenginleştiren, kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Terörü, ayrıştırmayı yok etmek istiyorsa bunu yapmalıyız.

"Bundan daha büyük

bahtiyarlık olmayacaktır"

İnsan kalitesini, insan kaynağını yükseltemezsek kurduğumuz yapılar er ya da geç batıl kalır, işlemez hale gelir. Her türlü maddi imkanı ve teknolojiyi kullanan nihayetinde insandır. Elindeki imkanı doğru biçimde kullanamazsanız bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Çalışkan, kültürlü, etkin, olgun, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Maddi teknolojilerin kullanılmasıyla nasıl insanlık dışı suçların işlendiğine şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç büyük bir tehdite dönüşüyor. Bizim amacımız da bu, gençlerimiz donanımlı yetişsinler istiyoruz. Derinlikli bir bakış açısına sahip olmalarını istiyoruz. İnsani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinler, iyiye ve güzele yönelmelerini istiyoruz. Onun için onların kültür ve sanatla zenginleşmelerini ve ülkemizi de zenginleştirmelerini istiyoruz. Bu potansiyel zaten gençlerimizin kanında var, bizim görevimiz onların yolunu açmaktır. Değerli katılımcılar, 2002 yılından bu tarafa gençlerimize destek olmak için er alanda büyük bir gayret içerisindeyiz. 15 yılda gerçekleştirilen projelerle gençlerimizin yolunu açmaya, geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmak bizim bu millete en büyük borcumuzdur. Türkiye2nin yarınları demek, Türkiye''nin geçleri demektir. Gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Dev projeler gerçekleştirdik. Köprüler, hastaneler, ulaşım ağları inşa ettik. Her geçen gün güçlenen bir alt yapı kurduk. Türkiye'nin artık insan kalitesini daha üst seviyeye çıkaracak adımlara yatırımını daha çok yapması lazım. GENÇDES bu anlamda örnek bir projedir. Kültüre, sanatçılara, yazarlara gerekli ihtimamı her zaman gösterecektir. Gençlerimizi yormadan hayallerini gerçeğe dönüştürecek imkanları hazırlayacağız. Türkiye'nin ideallerine yakışır bir kültür-sanat iklimine kavuşmasında faydamız olursa, bundan daha büyük bahtiyarlık olmayacaktır.

İnanıyorum ki bu projeyle Türkiye2nin geleceğine damga vuracak büyük sanatçılar, büyük kültür adamları, kadınları ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin zenginliğine zenginlik kazandıracak eserlerin önü açılacaktır. Sinema, müzik, edebiyat ürünleri ortaya çıkacaktır. Ben çocukken karnemi aldığımda babam karneye bakardı. Diğer notları bırakır efendim spor, resim, müzik... Bunları yüksek görünce "Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorsun oğul, şu matematiğe fiziğe baksana. Diyelim müzik 5, matematik 4. Kızardı. Biraz daha matematik çalış" derdi. Şimdi çocuklarımız bir yandan sosyal ilimleri, bir yandan da sanat öğreniyor. Benim torun var, çok güzel piyano çalıyor. Ne kadar güzel bir şey. Keşke ben de çalabilseydim, çalamadık. Bunları gördükçe biz eski günlerin özlemini torunlarımızla gidermiş oluyoruz.

Kültür Bakanımız, turizm bakanımız değerli hocamız Nabi Avcı, hem kültür hem sanatı iyi bilen, gençleri yakından tanıyan çok naif bir insan. İsmet Yılmaz da aynı şekilde. Aynı zamanda Fatma Betül Sayan Kaya... Eksiksiz söyledim. Hepimizin amacı gençler, geleceğimiz olan gençler. Mutlaka gençlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan da gençler, ülkenin, kardeşliğin teminatı da gençler. Niye genç nüfusumuzla övünüyoruz? Petrol bir gün biter, doğalgaz bir gün biter. Mukayeseli üstünlüğünüz sizi sürekli dinamik tutar. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boş yere yapılmış yatırımlar değildir. Hayal kuran, fikir üreten gençlerimiz için bunun da ayrı bir şans olduğuna inanıyorum. İnşallah gençlerimiz bunu en iyi şekilde kullanacak, beklentilerimizi de aşacak çok iyi eserler çıkaracaktır.

"15 yılda müze sayısı 198'e,

özel müze sayısı 200'e ulaştı"

15 yılda önemli yol aldık. Daha büyük kazanımlar elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik. Neler yaptık, sizlerle paylaşmak istiyorum. 2016 yılı itibariyle dünya miras listesine 16 adet kültür varlığımızı sokmayı başardık. Geçici listede 69 eserimiz var. 110 sanatçımız kayıt altına alındı. Kültür merkezi sayımız 112'ye çıkmıştır. 47 adet gezici kütüphane ile halkımıza hizmet veriyoruz.

Dakikasında her türlü bilgi elinin altında. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Bu iktidar yaptı. AK Parti iktidarı yaptı. Bilgi toplumunda, bilgiye erişmede dünya ortalamasının üzerine çıktık, Avrupa ortalamasını yakaladık. 2006 Hakkari'deyiz. Sokağa çıkmıyor insanlar, sokakta çocuklardan başka kimse yok. Bizim etrafımızda da çocuklar var. Bizimle fotoğraf çektiriyorlar. Bir ton fotoğraf çektirdik. Ayrılıp geleceğiz. Peki dedim çocuklar, fotoğrafları çektirdik nasıl edineceksiniz. E-Mailimiz var, e-maile gönder dediler. Hakkari, 2006. Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler, bu gençliği zehirleyemezsiniz. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlıklarını istismar edebilirsiniz ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağıyla, vatanıyla, devletiyle, milletiyle sizlere meydan okuyacak. 15 yılda 140 müzenin bakımı yapıldı, ziyarete açıldı. Müze sayısı 198'e, özel müze sayısı 200'e ulaştı. Özel müze de neymiş, eskiden bilinmezdi. Şimdi insanlar müze açıyorlar.

Eskiden bilet veriyorlardı. Bizi bilet ilgilendiriyor, bileti veriyorduk, yolumuzu buluyorduk. Şimdi her tarafta sanat, her tarafta tiyatro, her tarafta etkinlik. Devlet Opera Balesi 2016-2017'de sanat sezonunda çocuklar, gençlere yönelik temsil vermiş, 28 bin seyirciye ulaşmış. 2005'ten bu yana kültür sanat uzun metrajlı filmlere desteklerimiz devam ediyor. 1400 projeye önemli ölçüde maddi destek sağlandı. 420 film projesine destek verildi. 2000 belgesel çalışmasına parasal destek verildi.

Bu ülkenin gençlerine her zaman güvendik, inandık. Bunu en son 15 Temmuz gecesi gördük. 15 Temmuz'da "Bu ülkenin gençleri apolitiktir, memleket meseleleriyle uğraşmaz, boş işlerle uğraşır" diye acımasızca eleştirenler göğsünü siper eden, bayrağını taşıyan gençleri gördüler. Bu alçak darbe girişiminde şehit olan tüm gençlerimiz dahil, hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifa diliyorum.

"Ey Atatürk'ün, Milli Şef İnönü'nün

partisi; ne hale düştün"

Gençlerimiz geçmişte Türkiye için potansiyel tehlike olarak görüldü. Pek çok alanda yok sayıldı, dikkate alınmadı. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa birçok alanda gençlerin önünde duran engelleri birer birer kaldırdık. İnşallah milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de siyasetin içinde olacak. Bu faslı anlattım ama yine de tekrar edeyim. Bugüne kadar gençler seçsin ama seçilmesin dediler. Bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye zararı mı var, CHP'nin kafası yaşlanmış. Dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti yeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidardır.

Çok abartıyorlar. Rejim değişiyor, memleket elden gidiyor. Kim söylüyor, HDP. Ayağını kaldırıyor, CHP basıyor. Meclis'te de bunu yapıyorlar, belli ki sokakta da kol kola hayırcılar korosuna katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi. Ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola görmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor.

Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de icatlar uydurdu, cumhurbaşkanı seçtirmedi. Millet "Ben seçiyorum" dedi, cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız, orada yarım kalan işi tamamlamak. Anayasanın özü budur. Başkanını, cumhurbaşkanını kendi veriyorsa, yetkileri de o verecek. İki sandık arasında görevi verecek, hesabı da soracak. Kimse abartmasın, ne rejim derdi var, ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var.

Ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak, daha çok kaynaşacak. Bu güzel destek gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada anayasa değişikliğinin de ufak bir tanıtımını yapmış olduk. Hocam yeni projelerle Milli Eğitim Bakanı, Aile Bakanı bir araya gelelim. Her türlü projeye hazır olduğumu peşinen beyan ediyorum.