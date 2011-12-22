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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Erdoğan'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

22 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, daha önce saat 17.00'de yapılacağı duyurulan ziyareti, Başbakan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle saat 19.15'te başladı. Basına kapalı ziyaret 40 dakika sürdü.



AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Faik Öztrak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Genel Sekreter Haluk İpek de katıldı.

Görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. 

Ziyaret, AK Parti genel merkezinin Söğütözü'ndeki binasına taşınmasının ardından CHP Genel Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.


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