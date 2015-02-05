Kılıçdaroğlu’ndan Bank Asya açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bank Asya ile ilgili olarak 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bunun tipik bir örneği' dedi. Kılıçdaroğlu, ÖDP ile ittifak sorusuna 'Böyle bir şey yok' yanıtını verdi.

‘Sapanla taş atana iki yıl verirseniz bu toplumu tahrik edersiniz’

DHA’da yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen ’Laiklik ve Kadın’ Konulu panele katılarak açılış konuşmasını yaptı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı, konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu’na bir plaket sundu. Program sonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu’nun İç Güvenlik Yasa Teklifi ile ilgili bilgisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü kendisi Başbakanlık koltuğunda oturmakla beraber ona bilgi verildiğini de sanmıyorum. Orada tahrik eden biz değiliz, yasayı çıkaranlardır toplumu tahrik edenler. Siz silahla ateş edene bir yıl, sapanla taş atana iki yıl verirseniz bu toplumu tahrik edersiniz" diye konuştu.

‘Anayasa’ya aykırı uygulamalar istemiyoruz’

Davutoğlu’nun İç Güvenlik Yasa Teklifi’yle ilgili bilgisi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Çünkü kendisi Başbakanlık koltuğunda oturmakla beraber ona bilgi verildiğini de sanmıyorum. Orada tahrik eden biz değiliz, yasayı çıkaranlardır toplumu tahrik edenler. Siz silahla ateş edene bir yıl, sapanla taş atana iki yıl verirseniz bu toplumu tahrik edersiniz. Ayrıca telefonların dinlenmesi, kişilerin gözaltına alınması, bunların yapılması doğru değil. Kötü niyetli müfettişlerin aklanmasına yönelik düzenlemeler de var. Biz demokrasiyi, insan haklarını istiyoruz, Anayasa’ya aykırı uygulamalar istemiyoruz. Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da insan hakları için tanınan yetkiler neyse aynısını Türkiye’de istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bank Asya ile ilgili olarak "Hiç kimsenin Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bank Asya bunların tipik bir örneğidir mal güvenliği ile ilgili... 12 yaşında çocuğun öldürülmesi can güvenliğiyle ilgili. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ÖDP ile ittifak sorusuna ise "ÖDP'nin sayın genel başkanının düşüncelerini bende okudum. Bir düşüncedir. Böyle bir şey yok." yanıtını verdi.