Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor, bu bölünmeye gider!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de gerçekleştirilecek anayasa görüşmelerinin ikinci tur oylaması öncesinde makamında görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye anayasa konusundaki kaygılarını iletti Kılıçdaroğlu’nun Bahçeli’ye “Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor buna izin verilmemeli” dediği öğrenildi.

TBMM’de kader oylaması olarak nitelendirilen anayasa değişikliği oylaması öncesinde CHP ve MHP genel başkanları 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, teklifle ilgili rejim kaygılarını iletirken MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Sürece sizde dahil olsaydınız daha iyi bir paket ortaya çıkardı” dediği öğrenildi.

T24’ün edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğine ilişkin Genel Kurul konuşmasını hatırlatarak, “Konuşmacı pot kırmadı, yazılı bir metinden konuştu, iktidar ağzındaki baklayı çıkardı" dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarının da benzer ifadelerine dikkat çektiği de öğrenildi. Kılıçdaroğlu “Bu bölünmeye gider, diktaya gider, Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor. Buna izin vermemeliyiz” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ise görüşmede Kılıçdaroğlu’na 15 Kasım’daki grup toplantısından yaptığı anayasa çağrısını hatırlatarak, “Sizin de sürece katkı vermenizi isterdim. Siz sürece katkı verseydiniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı. Ana muhalefet olarak görevinizi yapmadınız” dediği belirtiliyor.