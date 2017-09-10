Kılıçdaroğlu'ndan 'Bahçeli' sorusuna yanıt: Şaşırmam efendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 2019'da yapılacak "cumhurbaşkanlığı" seçimleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Başkan Yardımcısı" olacağı iddiasına ilişkin olarak yöneltilen soruya "Şaşırmam efendim" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine "Anayasa değişikliğinde 'evet' oyu kullanmadılar mı? Evet oyu kullandığına göre tek adam rejimini savunuyor. Tek adam rejiminden de tek adamın yardımcısı olabilir. Niye olmasın" diye devam etti.

Dün (9 Eylül 2017) CHP'nin kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanının Türkiye'de yargılanmak yerine başka bir ülkede yargılanması utanç verici. Bunu söyledim. Doğru mu? Doğru. Bunlarla ilgili yolsuzluk iddiaları var mı? Var. Deliller var mı? Var. Niçin yargılanmadılar? Yargılanabilirlerdi. Yargılanırlardı. Belki beraat ederlerdi, ellerinde deliller olurdu. O zaman derlerdi ki Amerika'ya, 'Kardeşim bir dakika. Ben bütün bu delillerden yargılandım ve beraat ettim. Siz beni nasıl yargılarsınız.' diyecekti, diyebilecekti. Dosyalar kapatıldı. Niçin? Öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki... Bunlar yurt dışına da çıkamayacaklar. Yarın diyelim mahkum oldular, İnterpol 'Yakalayın' dediği zaman ne olacak? Bence daha olayın arkasında nelerin olduğunu bilmiyoruz. Şimdiden, 'Mahkum oldular', 'Beraat ettiler' gibi bir düşünceyi açıklamak doğru değil. Ortaya deliller konur, yargılamalar yapılır, tanıklar vardır, deliller vardır. Hepsine bakılır, ona göre karar verilir."

"Pis kokuların olduğu doğru"

"Pis kokuların olduğu doğru. Bir bankanın genel müdürü evinde ayakkabı kutusunun içinde 2,5 milyon dolar saklar mı? Bu pis koku değil midir? Rezalettir bu. Siz bunu yargılayacağınız yere aldınız, ne yaptınız? Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi yaptınız. İnsaf denen bir şey var. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Hem diyorsunuz kul hakkı yemeyeceğiz diyorsunuz, hem kul hakkı yiyenleri devletin önemli yerlerine taşıyorsunuz. Kendi bakanı söyledi. 'Ne yaptıysak Erdoğan'ın Başbakanın talimatıyla yaptık.' dedi. Ben söylemedim, bunu kendi bakanı söyledi. Ben söylesem, 'anamuhalefet partisinin lideri kızdığı için bunu söyledi' diyecekler. Senin bakanın, Erdoğan Bayraktar gayet açık, net, üstelik bir televizyonda bunları söyledi. Şimdi biz suçlanıyoruz. Emin olun bunların yatacak yeri yok. Rahmetli babam derdi ki, 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur.' diye. Gerçekten güzel bir söz. Biz doğru duruyoruz, eğri de belasını buluyor gayet açık."