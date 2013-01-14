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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Aygün'e 'Sakine Cansız' uyarısı

CHP Tunceli Milletvekili Aygün’ün PKK'lı Sakine Cansız için taziyeye gitmesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı

14 Ocak 2013 20:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız için taziye ziyaretinde bulunan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü Çin'den uyardı.

CHP'li Hüseyin Aygün’ün PKK ’lı Sakine Cansız için taziyeye gitmesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı.

Deniz Zeyrek'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili soru üzerine, parti yetkililerinden bilgi aldığını, ancak daha ne olduğunu tam öğrenemediğini ve Hüseyin Aygün ile görüşmediğini anımsatarak şöyle konuştu: “Siyasette herkesin sorumlu davranması lazım. Sorumluluk kavramı vardır. Boş bir kavram değil. Siyasi partilerde her üye, partinin koyduğu kural ve ilkelere özenle uyması lazım...”

Kılıçdaroğlu, bu sözlerinin Aygün’e uyarı olup olmadığı, disiplin mekanizmasını çalıştırıp çalıştırmayacağı sorulunca da “Bana bir soru sordunuz. Yanıt verdim. Sorumlu davranmak zorundadır. Ankara’ya gidelim olay nedir bilmiyorum. Ilke çerçevesinde hareket edeceğiz” yanıtını verdi.

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