-KILIÇDAROĞLU'NDAN AVCI'NIN EŞİNE TELEFON ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı'yı arayarak, geçmiş olsun dileğini ve üzüntülerini ilettiği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu, ''(Haliçte Yaşayan Simonlar) kitabı nedeniyle 'hedef adam' haline getirilen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı'yı telefonla aradı'' denildi. Kılıçdaroğlu'nun, Avcı'dan eşinin gözaltı ve sorgu süreciyle, evinde yapılan aramalar hakkında bilgi aldıktan sonra, geçmiş olsun dileğiyle, üzüntülerini ilettiği belirtildi.