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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATATÜRK'E TWITTER'DAN MESAJ ANKARA (A.A)

10 Kasım 2010 17:27

-KILIÇDAROĞLU'NDAN ATATÜRK'E TWITTER'DAN MESAJ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter aracılığıyla paylaştığı ''10 Kasım'' mesajında, ''Atam sen vereceğini fazlasıyla verdin bu ülkeye, sıra bizde, bize güven. Senin çağdaşlık hayalini gerçekleştirmek bizim görevimiz'' dedi.  Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 72. yılında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden şu mesajları aktardı: -Yurttaşlarımız artık 10 Kasım günü gerçekçi olmayan serzenişlerde bulunmuyorlar. -Şu duygu ve düşünce hakim; ''Atam sen vereceğini fazlasıyla verdin bu ülkeye, sıra bizde, bize güven. Senin çağdaşlık hayalini gerçekleştirmek bizim görevimiz.'' -Herkesin bu sorumluluğu almış olması beni mutlu ediyor... Arkadaşlar top bizde...

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