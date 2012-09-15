Kılıçdaroğlu: Atatürk'ün okul kitaplarından çıkarılması ihanettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'i eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini onun devrimlerini okul kitaplarından çıkarmaya çalışıyoruz. Bana söyler misiniz, kendi tarihine ihanet etmek değil de nedir bunun adı. Dünyanın hangi toplumu ulusal bağımsızlık savaşını vermiş bir lideri unutturmaya çalışır" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, 8. Uluslararası Kalecik Karası Kültür ve Turizm Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları hazırlanırken, “Atatürk ilke ve inkılaplarına; laik, sosyal, hukuk devletine uygun olma” kriteri aranmayacak şeklinde yaptığı değişikliğe tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Her ulusun bir kahramanı ve önderleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ise dünya çapında bir önder olduğunu kaydetti.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi ne yapıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini onun devrimlerini okul kitaplarından çıkarmaya çalışıyoruz. Bana söyler misiniz, kendi tarihine ihanet etmek değil de nedir bunun adı. Dünyanın hangi toplumu ulusal bağımsızlık savaşını vermiş bir lideri unutturmaya çalışır. Atatürk'e kin ve düşmanlık duymak, Türk toplumuna kin ve düşmanlık duymak demektir. İçimize sindiremiyoruz, bu tablo Türkiye'ye yakışan bir tablo değil. Türkiye'nin iyi bir yönetime ihtiyacı var. Düzgün, saydam bir yönetime ihtiyacı var. Bir olay oluyor, eskiden derdik ki 'yetkililer açıklasın' Şimdi bekliyoruz, yetkililer de bekliyor. 'Acaba siyasi iktidar ne düşünür, onun düşüncesine uygun ben de görüş açıklayayım' Böyle şey olur mu? Böyle devlet yönetimi olur mu?"

'Kafayı takmışsınız Suriye'ye'

Kendisinin bazı iddiaları dillendirdi diye eleştirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, milletin doğru bilgileri öğrenmesi için bu iddiaları dillendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini her vatandaşın kafasında "bu memleket nereye gidiyor" diye soru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihi boyunca zorunlu olmadıkça savaş yapmadığını ve hep örnek ülke olduğunu belirtti.

Irak'ta binlerce Müslümanın öldürüldüğünü ancak buna iktidar partisinin sesisin çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Suriye'de çatışmalar var. Biz olayın tarafıyız adeta. Suriye'deki çatışmadan bize ne. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti demek başka ülkelerin içişlerine müdahale etmemek demektir. Siz bütün bunları bırakmışsınız, ülke kan gölünde batak, her gün şehitlerimiz geliyor, kafayı takmışsınız Suriye'ye" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, başkalarının talimatıyla ülke yönetilemeyeceğini, başka ülkelerin çıkarları üzerine de dış politika sürdürülemeyeceğini ifade etti.

'Atatürk hepimizin ortak değeridir'

"Kimse altın tabak içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni bize vermedi" diyen Kılıçdaroğlu, "Mücadele ettik, kan döktük, şehitler verdik, 7 düveli kovduk ve kendi ülkemizi kurduk, bizim özümüz budur. Atatürk hepimizin ortak değeridir. Atatürk ile alıp veremediğiniz nedir sizin? Ders kitaplarından çıkaracağız ne olacak, bu ülkeyi orta çağın karanlığına mı sürükleyeceksiniz siz? Buna izin vermeyeceğiz. CHP'liler olarak, bu ülkenin kuruluşunda harcı olan bir parti olarak çağdaş uygarlıktan asla ödün vermeyeceğiz. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, son CHP'linin nefesi tükeninceye kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi kuranların hiç kimsenin önünde diz çökmediklerini, kendi uçaklarını, gemilerini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sata sata bitiremedikleri o fabrikaları, işte şimdi kötüledikleri o insanlar kurdular. Çünkü o insanların temel bir özelliği vardı, o insanlar kul hakkı yemezlerdi. O insanlar ülkeleri için mücadele ederdi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Onun için düşüneceğiz, kararımızı vereceğiz. Güzel Türkiye için, onurlu bir Türkiye için dik duran bir Türkiye için. Biz kimseye minnet etmeyiz. Onun için hep beraber çalışacağız. Eğer 21. yüzyılda Türkiye örnek bir ülke olacaksa eğitim sistemini geliştirerek olacaktır. Çocuklarımıza düşünmesini öğreteceğiz. Eğitim budur, eğitim birilerinin fotoğrafı çocukların gözüne sokularak, masa üzerine konularak yapılmaz, eğitim farklı bir şeydir."

'Bombanın pimi meraktan değil kasten çekildi'

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Afyon'daki patlamaya bazı askerlerin merakının neden olabileceği yönünde ihtimaller olduğu açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "O bombanın pimi meraktan değil kasten çekildi" dedi.

Doğruları söylemenin iktidarın namus borcu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, '’Hangi çağda yaşıyoruz biz. Eğer bu ülkeye siyasal iktidar doğru bilgi vermiyorsa halkına doğruları söylemiyorsa oturup şapkamızı önümüze koyacağız. Demokrasinin birinci kuralı, devletin saydam olmasında yatar’’ dedi.

Mühimmat deposunda kameraların olup olmadığının açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Bir asker mühimmat deposunda eline alacak bombayı, pimini çekecek, bekleyecek patlıyor mu patlamıyor mu. Akıl dışı uygulama bu. Eğer o bombanın pimi çekilmişse meraktan değil, kasıttan çekilmiştir'' diye konuştu.