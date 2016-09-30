Kılıçdaroğlu’ndan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a mektup: Ödediğiniz bedel Türkiye’nin onuru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Dilbilimci Yazar Necmiye Alpay ile gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan’a mektup yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun Necmiye Alpay’a yazdığı mektup şöyle:

Demokrasiyi savunmanın zor bir süreç olduğunu görüyoruz. Barışı savunmanın zor bir süreç olduğunu görüyoruz. Siz, azminizle inancınızla, aydınlığınızla bu süreci başarıyla götürüyorsunuz. Bedel ödediğinizi biliyorum ama o bedel sizin değil. Türkiye’nin onuru.

Kılıçdaroğlu’nun Aslı Erdoğan’a mektubu şöyle:

Aslı Hanım, içeridesiniz ama unutmayın, dışarıdaki bizler sizi unutmadık. Onurunuzla dik duruşunuzla azim ve kararlılığınız ile topluma örnek oluyorsunuz. Umarım özgür bir ortamda bir araya gelir, sohbet ederiz.