-KILIÇDAROĞLU'NDAN ARAPÇA MESAJ ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında İslam dini ile laik yaşamı sentezlemiş bir Cumhuriyet yaratma başarısı göstermiş olan Türkiye, demokratik ve özgür yaşam arayışı içinde olan kardeş Arap halklarının yanındadır'' dedi. CHP'nin, Arapça hazırlanan yeni internet sitesinde Kılıçdaroğlu'nun mesajı yer aldı. Arapça konuşan bütün halklara ulaşmak ve onlarla Türkiye arasında yeni bağlar oluşturmak için sitenin Arapça yayınına büyük önem verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, iletişimin, ön yargıların ortadan kaldırılmasını ve insanların birbirini daha iyi tanımasını sağlandığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bugün Arapça konuşan ülkelerde büyük bir değişim isteği dile getiriliyor. Bu değişimin, barışçıl bir biçimde sürdürülmesi, demokratik ve özgür bir ortam yaratması ve refahın daha adil bir şekilde paylaşılmasıyla daha fazla fırsat eşitliğine olanak vermesi en büyük temennimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında İslam dini ile laik yaşamı sentezlemiş bir Cumhuriyet yaratma başarısı göstermiş olan Türkiye, demokratik ve özgür yaşam arayışı içinde olan kardeş Arap halklarının yanındadır. CHP, Afrika ve Ortadoğu'da insan onuruna yaraşır rejimlerin varlığını savunmaktadır. Yüzyıllarca kader birliği yaptığımız halklarla yeniden ve daha özgür bir ortamda birlikte olmak temel uğraşımız olacaktır. Sitemizdeki Arapça yayının ülkemizde ve bütün dünyada Arapça konuşan herkese hayırlı olmasını diliyor, eşit ve özgür bir dünya diliyorum.''