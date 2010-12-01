-KILIÇDAROĞLU'NDAN ANKARA'YA "YEŞİL KART" ÇAĞRISI MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Bir tek kişinin yeşil kartını iptal ederlerse karşılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulurlar. Yeşil kart kimsenin babasının kartı değil, devletin kartı'' dedi. Kılıçdaroğlu, yargı kararıyla mahalle statüsünden belde statüsüne geçen ve 5 Aralık Pazar günü belediye başkanlığı seçimlerinin yapılacağı Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı'da parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap ederek CHP'nin adayı Celal Tunca'ya destek istedi. Ovaazatlı'nın daha önce belde olduğunu ancak AK Parti iktidarının yasal düzenlemeleriyle bu statüsünü kaybettiğini, şimdi ise yargı kararıyla yeniden belde olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan buna neden olan AK Parti'den seçimde hesap sormalarını istedi. Kılıçdaroğlu, ''Buraya gelip biz belediyenizi kapatıp şimdi yeniden açtık mı diyecekler? Hangi yüzle oy isteyecekler? Oy isterken insanda biraz yüz olur. Ben isterdim ki AKP burada seçimlere girmesin'' diye konuştu. İktidarın vatandaşı oy isterken yeşil kartını iptal etmekle tehdit ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Bir tek kişinin yeşil kartını iptal ederlerse karşılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulurlar. Yeşil kart kimsenin babasının kartı değil, devletin kartı. Bu seçimlerde Tayyip Bey'in ağzına bir biber sürün Allah aşkına'' dedi. CHP lideri, daha sonra meydanda bulunan ve farklı partilerden adayların seçim bürosu olarak kullandığı kahvehaneleri tek tek ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye Partisi'nin seçim bürosuna da girerek aday Türkan Bayram'la bir süre sohbet etti. Otobüsün meydana girişi sırasında yaşlı bir adam, aracın penceresinden sohbet ettiği Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi ve dua etti. -BURSASPOR KULÜBÜNÜ ZİYARET- CHP lideri, Ovaazatlı'ya gelmeden önce Bursaspor tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ziyarette, sporun toplumun ortak değerlerinden biri olduğunu ve kulübün bir Anadolu takımı olarak şampiyonluk elde ederek alışılmış kuralları bozduğunu söyledi. Yazıcı, spor kulüplerinin yaşaması için ciddi, kalıcı gelire ihtiyacı olduğunu, bu sporun ise böyle bir olanağının olmadığını belirterek, destek istedi. Kılıçdaroğlu da Bursaspor'un kentin markası olduğunu, şampiyonluk elde ederek de Anadolu'ya heyecan verdiğini söyledi. Anadolu takımlarının finansman sorununa dikkati çeken Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında spor alanındaki sorunlara da çözüm üreteceklerini kaydetti. CHP'nin 18 Aralıkta yapılacak olağanüstü kurultayına ilişkin açıklamayı Bursa'da yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Bugün Bursa'da '18 Aralıkta kurultay yapacağız' dedik. Açıklamayı Bursa'da yapmamızın nedeni Bursa şampiyon olmuştur. Bu da Bursa'ya verdiğimiz önemin bir işaretidir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursasporlu oyuncu, yönetici ve taraftarlara başarılarının devamı dileğinde bulundu. Ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na, Bursaspor rozeti takıldı ve kaşkol ile kulübün Şampiyonlar Ligi'nde kullandığı forma hediye edildi.