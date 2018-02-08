Kılıçdaroğlu'ndan Ankara Sitelerde esnaf ziyareti 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sitelerde mobilyacılık yapan Turan Dinç'in daveti üzerine esnaf ziyareti yaparak çalışanlarla çay içti, sohbet etti sorunlarını dinledi
08 Şubat 2018 18:58
ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sitelerde mobilyacılık yapan Turan Dinç\'in daveti üzerine esnaf ziyareti yaparak çalışanlarla çay içti, sohbet etti sorunlarını dinledi.
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