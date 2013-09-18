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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa’da 'CHP krizi' için telefon trafiği

CHP'li Atilla Kart, Kılıçdaroğlu ile uzun telefon görüşmesi yaptıklarını ve birçok maddede çıkan sorunlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Kart 'Biz, komisyonda kendi görüşümüzü değil; parti görüşünü ortaya koyuyoruz' dedi

18 Eylül 2013 16:50

 

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Prof. Süheyl Batum’la birçok maddede görüş ayrılıkları yaşayan ve masada tartışan Atilla Kart ve Rıza Türmen’le telefon trafiği yaptı. 

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde milletvekillerini telefonla arayarak hangi noktada, hangi madde de sorun yaşandığını sordu.

Atilla Kart, genel başkanla uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını, birçok madde üzerinde çıkan sorunlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi. 

Kart, genel başkana, “Biz, komisyonda kendi görüşlerimizi sunmuyoruz. Genel merkez, partinin görüşlerini sunuyoruz” dedi.

 

Batum’la sorun yaşanıyor

 

Komisyonda, Kart ve Türmen, en son ‘ana dilde eğitim’ konusunda sorun yaşadı. 

Kart ve Türmen’in, ana dilin öğrenmesi ve kullanılmasına yönelik hazırladıkları öneriye Batum, “Bunu partiyi sormak lazım. Partinin görüşü alınsın” gerekçesiyle durduruldu. CHP’li üyeler, uzun zamandan beri kendi aralarında sorun yaşıyor. 

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