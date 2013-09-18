Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa’da 'CHP krizi' için telefon trafiği

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Prof. Süheyl Batum’la birçok maddede görüş ayrılıkları yaşayan ve masada tartışan Atilla Kart ve Rıza Türmen’le telefon trafiği yaptı.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde milletvekillerini telefonla arayarak hangi noktada, hangi madde de sorun yaşandığını sordu.

Atilla Kart, genel başkanla uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını, birçok madde üzerinde çıkan sorunlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Kart, genel başkana, “Biz, komisyonda kendi görüşlerimizi sunmuyoruz. Genel merkez, partinin görüşlerini sunuyoruz” dedi.

Batum’la sorun yaşanıyor

Komisyonda, Kart ve Türmen, en son ‘ana dilde eğitim’ konusunda sorun yaşadı.

Kart ve Türmen’in, ana dilin öğrenmesi ve kullanılmasına yönelik hazırladıkları öneriye Batum, “Bunu partiyi sormak lazım. Partinin görüşü alınsın” gerekçesiyle durduruldu. CHP’li üyeler, uzun zamandan beri kendi aralarında sorun yaşıyor.