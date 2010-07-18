-KILIÇDAROĞLU'NDAN ANAYASA SÖZÜ BURSA (A.A) - 17.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliğinin emeklinin, işçinin, çiftçinin sorununa çözüm olmayan, dokunulmazlıkları kaldırmayan bir anayasa olduğunu savunarak, ''Biz size söz veriyoruz, daha özgürlükçü, demokrat bir anayasayı, YÖK'ün, dokunulmazlıkların kaldırıldığı, üniversitelerin özerk olduğu bir anayasayı biz getireceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Fomara Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşlara ''bir değil, bin değil, milyonlarla gideceğiz. Ta ki bu ülkeye temiz siyaseti getirinceye, yetim hakkı yiyenlerden hesap soruncaya, demokratik bir Türkiye'yi yeniden kuruncaya kadar'' diye seslendi. Başbakan Erdoğan'ın ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçtiğine ilişkin sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Sevgili Recep Bey ne dedi, 'kriz teğet geçti, ben söyledim inanmadılar', ben Recep Bey'e inanıyorum, kriz Recep Bey'i teğet geçti, çoluk çocuğu köşeyi döndü ama kriz vatandaşın böğrünü deldi de geçti'' diye konuştu. AK Parti iktidarının vatandaşın gerçek gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin de bunun bir parçası olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Emeklinin sorununun çözmeyen, işçinin, çiftçinin sorununa çözüm olmayan, hırsızlardan hesap sorulması için dokunulmazlıkları kaldırmayan bu Anayasayı milletin önüne hangi yüzle çıkaracaklar. Biz size söz veriyoruz, daha özgürlükçü, demokrat bir anayasayı, YÖK'ün, dokunulmazlıkların kaldırıldığı, üniversitelerin özerk olduğu bir anayasayı biz getireceğiz. Bu meydana gelip konuşursa, siz benim sorduğumu söyleyin. Sayın Başbakan sen dokunulmazlıkları neden kaldırmıyorsun, senin korktuğun nedir? Temiz siyaseti iktidara getirmek sizin ellerinizde.'' ''BU HÜKÜMET, TELEKULAK HÜKÜMETİDİR'' Toplumun artık dinleniyorum endişesiyle telefonla konuşmaktan bile korkar hale geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümet telekulak hükümetidir. Bunların defterinde demokrasi yoktur, hak yoktur'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar 'demokrasi' diyorlarsa bilin ki demokrasiyi rafa kaldıracaklar, 'hak' diyorlarsa hakkı rafa kaldıracaklar. Şimdi 'Anayasa' dediler, 12 Eylül paşalarının anayasasından daha ağır bir anayasa getiriyorlar. Karamsar ve gelecek kaygısı yaşayan bir Türkiye'deyiz. Biz karamsarlık, umutsuzluk yaratan bir iktidar olmak istemiyoruz. Sevgiyi, hoşgörüyü egemen kılmak istiyoruz. Açılım diye toplumu ayrıştırmayacağız. Öyle bir hükümet var ki gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Önümüzde 12 Eylül var, 12 Eylülde bu iktidara ilk dersi vereceğiz. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin hakkından çok söz ederler, bırakın tüyü bitmemiş yetimin, anne karnındaki çocuğun bile haklarını yedi bunlar. Bunlar doğru söylemiyorlar milleti kandırıyorlar.''