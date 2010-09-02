-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''ANANI DA AL GİT'' ZİYARETİ MERSİN (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin ziyareti sırasında aralarında geçen diyalog ile gündeme gelen çiftçi Kemal Öncel'i evinde ziyaret etti. Öncel'in evinde annesi Ümmü Öncel ve babası Halil İbrahim Öncel tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Öncel'in annesini ziyaret etmek istediğini ve bu amaçla eve geldiklerini kaydetti. Ümmü Öncel ile yaptığı sohbette sağlık sorunları olduğunu öğrendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, kendisine geçmiş olsun dileğindi bulundu. Kemal Öncel'in babası Halil İbrahim Öncel de geçmişte bir çok partiye oy verdiğini ancak hiç bir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermediğini ifade ederek, ''Kemal bey gelmiş evimize ben de bundan sonra oyumu Halk Partisine vereceğim. Bundan sonra oyum sizin'' dedi. Kemal Öncel de ''Başbakanım'' diye hitap ettiği Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmişte yaşanan olaya ilişkin, kendisinin bir protestocu olmadığını, sadece Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına sorunlarını aktarmak istediğini savunarak, ancak bunu başaramadığını kaydetti. -'NEDEN KIZDIĞINA ANLAM VEREMEDİK''- Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Kemal Öncel'in annesi Ümmü Öncel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalp rahatsızlığı olduğunu, o nedenle çok fazla konuşamadığını belirten anne Öncel, şunları kaydetti: ''Oğlum, Başbakanımıza mallarımızın para etmediğini, borçlarımızı ödeyemez hale geldiğimizi anlatmaya çalışmıştı. Başka hiçbir kötü niyeti yoktu. Sadece derdimizi paylaşmak istemiştik. Başbakan bizim her zaman başımızın tacı ama neden bu kadar kızdığına anlam veremedik.'' Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ise kendisini heyecanlandırdığını ifade eden anne Öncel'in konuşması sırasında duygulandığı ve göz yaşı döktüğü görüldü.