Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Ajansı'na suç duyurusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TVNET kanalında seçimlere 4 gün kala Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim yapılmadan paylaştığı ve ardından test yayını olduğunu açıkladığı seçim sonuçlarına ilişkin olarak, ajans hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusu hakkında yaptığı açıklamada basın ve ifade özgürlüğünün halkın doğru haber almasıyla ilgili olduğunu belirterek “Basın yönetenler için değil, yönetilenler için vardır. Bir yerde topluma yalan yanlış bilgi hem de bilinçli biçimde verilmeye çalışılıyorsa orada demokrasiden bahsedilemez. Milletin ve devletin değil, iktidarın haber ajansı konumuna gelmiş bir kurumun, daha önceki yaptıkları ortadayken, aktardıklarına nasıl güveneceğiz'' ifadesini kullandı.

''Kurum yöneticileri şunu çok iyi bilmeli; bu ülkede yaşayan her partiye oy vermiş yurttaşların vergileriyle bir kişinin emrinde hareket edemezsiniz'' diyen Erkek bunun anayasal bir suç olduğunu belirtti.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

''Hele ki Büyük Atatürk tarafından kurulan, Cumhuriyetimizin ilk kurumlarından olan ve asıl kuruluş amacı, halkı, doğru, gerçek bir şekilde bilgilendirmek olan ajansın, tüm kuruluş ilkelerini ihlal ederek, tüm ahlaki ve mesleki ilkelerini yok etmek adına iktidarın borazanlığını yapması kabul edilemez.”

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 6’ncı maddesinde yer bulan Egemenlik; 11’inci Maddesindeki Anayasanın üstünlüğü, Yasama Yürütme, Yargı, İdare ve tüm kurum ve kuruluşları bağlaması; 67’nci maddesinde düzenlenen Seçme, Seçilme ve Siyasi faaliyette bulunma hakkı bir bütün halinde ele alındığında, Siyasi Partinin haklarının ihlal edildiği ve suç işlendiği sabittir. Yine Anayasanın 133’üncü maddesinin ikinci fıkrası, ‘devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan, radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının TARAFSIZLIĞININ’ esas olduğunu belirtmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi AA, anayasayı bile isteye ihlal etmektedir. Şüpheli kurum yöneticileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesi kapsamında görevlerini kötüye kullanmışlardır.”