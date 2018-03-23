Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye tepki: İşgal diyemezsiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekâtı'nı “işgal” olarak değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun ise buna karşılık “Bu işgal değil, terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, kahvaltıda 27 AB ülkesinin büyükelçileriyle buluştu. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda AB temsilcilerinin ittifak yasası, seçim güvenliği ve Afrin operasyonuna ilişkin sorular yönettiği öğrenildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre toplantıda büyükelçiler, 2019 seçimlerine giden süreçte iki noktada kaygılarını dile getirdi. İlk olarak ittifak düzenlemesini içeren yasada CHP’nin de itiraz ettiği seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken büyükelçiler, basına yönelik baskıların da seçim sürecinde sıkıntı yaratabileceği, diğer partilerin basında yeteri kadar yar alamama sorunu yaşayacaklarını kaydetti. Büyükelçiler seçim güvenliği ve basına yönelik baskının seçimlerin yanlı olmasına yol açabileceğine ilişkin endişelerini paylaştı. Büyükelçiler, OHAL’in artık kalkması gerektiğini vurguladı.

"Yasaya itiraz edeceğiz"

Kılıçdaroğlu ise büyükelçilerin dile getirdiği kaygılara, “İttifak yasası nedeniyle seçimleri adil ve özgür yapma şartlarımız ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle itiraz edeceğiz, seçim güvenliğini ilgilendiren maddelerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu medya ile ilgili ise “Medyada büyük tekelleşme var. Medyada alanımız daralıyor. RTÜK yasası haber sitelerinin imkanlarını da daraltıyor. Ama her şekilde kampanya yapacağız. Özellikle sosyal medyayı kullanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bütün partilerin kendi adayını çıkartacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin adayının ikinci turda diğer parti tabanlarının da desteğini alacak bir isim olacağını anlattı. Büyükelçilerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini sormaları üzerine Kılıçdaroğlu’nun Gül ile adaylıkla ile ilgili bir görüşmesinin olmadığını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin, CHP’nin ittifakı düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna da “prensipler temelinde bir ittifakın olabileceğini, bu konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü” yanıtını verdi.

Afrin’e ‘işgal’ dedi ama...

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat oldu. Büyükelçiler Afrin konusundaki sorularını yöneltirken, Almanya Büyükelçisi Erdmann’ın TSK’nin Afrin operasyonunu “işgal” olarak değerlendirdiği öğrenildi. Erdmann’ın “işgal” demesine tepki hem toplantı sırasında hem de toplantının ardından Yılmaz’ın yaptığı basın toplansında geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, “Bu işgal değil terörle mücadeledir. Bunu tanımlamayı kabul etmiyoruz” derken; Yılmaz da, şunları kaydetti:

“Bizim, Afrin operasyonunun başından beri desteğimiz malum. Oradaki kent yapılanması, kent meclisinin oluşturulması bizim önerimizdi. Almanya’nın Afrin operasyonu konusunda farklı bir tutumu var. Maalesef, ABD, Rusya orada, onlara ilişkin Almanya’dan herhangi bir ses duymadık ama Türkiye teröre karşı bir mücadele yaptığı zaman farklı bir ses geliyor. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Kendisine de ifade ettik.”