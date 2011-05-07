Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye sürpriz ziyaret!

T24

'Ülkede barışı sağlayacağım, bedeli ne olursa olsun'



'Hayır 'Yuh' çekmeyin!



'Yoksul sayısı 12 milyon 715 bin'



Kılıçdaroğlu, Esenler'in ardından seçim otobüsüyle Gaziosmanpaşa'yı gezerek, halkı selamladı. Buradan Sultangazi'ye geçen Kılıçdaroğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, iktidara yüklendiği konuşmasında katılımcıları "Hayır 'Yuh' çekmeyin" diye uyardı.''30 senedir tapularımız yok'', ''Yol yapacağız diye evlerimizi yıkamazlar'' yazılı pankartlar açan partililer, ellerinde de Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını ve CHP bayrakları taşıdı.''Başbakan Kemal'' sloganları arasında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:''Eğer siz hazırsanız, sizin Kemal'iniz de hazır, o da mücadele edecek. Gücümü sadece halktan alıyorum, hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğim, kimseye minnet duymayacağım. Size inanıyorum, beraber mücadele edeceğiz. Neye karşı? Haramilerin saldırılarına karşı. Onu aşağı indireceğiz. 9 yıldır iktidardalar, ülkeyi yönetiyorlar, bir sınavı bile yapamadılar, 1 milyon 700 bin çocuğun umudunu söndürdüler. AKP'nin gövdesini silkelemek kardeşiniz Kemal'e, dallarını silkelemek de size ait. Size sözüm var, onların maskelerini indireceğim, gerçek yüzünü size göstereceğim. Dallarını silkeleyin göreceksiniz. Çünkü bunlar bereketsiz bir iktidar. Bereket olsa, işsizlik olur mu? Bereket olsa Allah aşkına söyleyin işçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi hayatından memnun olur. Bir bereketsizlik var ama halk için bir bereketsizlik var, kendileri için bereket. Ceplerini doldurdular.''Halka, ''Herkesin karnı doyacak, bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek'' sözü verdiğini ve mutlaka bunu gerçekleştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Aile Sigortası'' projesini bunun için hazırladıklarını, yoksulluğu bitireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Yoksulları arka bahçemiz haline getirmeyeceğiz, onları bu ülkenin onurlu bir bireyi haline getireceğiz'' dedi.Kılıçdaroğlu, 12 Haziran sonrasında Sultangazi'nin sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir ilçe olacağını ifade ederek, örgütlü toplumdan yana olduğunu, CHP'nin iktidarında halkın örgütleneceğini kaydetti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:''Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi sizi aldatmasın, o adalet değil adaletsizlik yaratıyor, kalkınma değil, işsizlik yaratıyor. Onlar Türkiye'yi bölüyorlar, ayrıştırıyorlar. İnanç temelinde bölmek, etnik kimlik temelinde bölmek istiyorlar. Biz herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye demokrasi, özgürlük ve eşit yurttaşlığı getireceğiz. Kardeşliği getirmek bizim görevimiz olacak. Ahdım var, bu ülkede barışı sağlayacağım, bedeli ne olursa olsun. Bir çocuğumuz bile ölmeyecek, herkesi kucaklayacağız ve bu ülkeye barışı getireceğiz.Dün 6 Mayıs'tı. Üç fidanımızı darbeciler, faşist yönetim astı. Dün onları andık. Siyasal mahkemelerin acımasızlığını gördük. Onun için halkın iktidarında eski DGM, yeni adıyla özel yetkili mahkemeleri tarihin çöp sepetine atacağız, söz veriyorum size. Bu güzel ülkede Allah aşkına barış içinde yaşamak varken, sabah kapımızı açıp karşı komşuya 'merhaba' demek varken, pikniğe gitmek varken, ülkenin sorunlarını uygarca tartışmak varken neden başka olayların, partilerin, bizi bölen, ayrıştıran partilerin arkasından gideceğiz, gitmemeliyiz. Yolumuz altı ok, yolumuz halkın yoludur.'Kılıçdaroğlu, ''Bugün Sayın Başbakan'' diye başlayan cümlesi üzerine ''Yuh'' diyen katılımcıları, ''Hayır, hayır yuh çekmeyin'' diye uyardı.Bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrımcı üslubunu ağzına alarak konuştuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Buradan geçmişte AKP'ye oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum; Herkesin inancına, etnik kimliğine ve dünya görüşüne saygı duyarım, saygı duymak zorundayım. Oy verdiğiniz lideri görüyorsunuz, o lider Türkiye'ye layık değil, herkese saldırıyor, küfür ediyor, ayrıştırıyor, bölüyor. Biz bölmeyeceğiz, halkın iktidarında bize oy versin vermesin, bizde yandaş yok, bizde sadece ve sadece vatandaş var, o da başımızın üstünde'' diye konuştu.CHP iktidarında 12 Eylül ürünü olan seçim barajını kaldıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''AKP'yi de değiştireceğiz, o da 12 Eylül ürünü'' dedi.Kılıçdaroğlu, 12 Eylül ürünü olan partilerin 12 Eylül yönetiminden hesap soramayacağını kaydederek, ''Sorsaydı, kendine muhtıra veren adamdan hesap sorardı. Soramazlar. Çünkü yürek ve cesaretleri yok. Kendisini iktidar yapan bir siyasal anlayıştan hesap soramazlar. Acılarımızı sömürdüler, kendilerine mal etmeye kalktılar, onlara imkan vermeyeceğiz. Cezaevlerinde işkence görenler bizim insanlarımız'' görüşünü dile getirdi.Hükümetin, bir kişinin iki farklı sendikaya üye olabileceğine ilişkin Anayasa değişikliği yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, iki değil bir sendikaya üye olan işçilerin bile kapının önüne konulduğunu söyledi.Taşeronlaşmayı bitireceğini, bütün işçilerin sendikalı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''AKP nedir biliyor musunuz? Yandaşları ile bölüşen bir partidir, halkı sömüren bir partidir, halkın yoksulluğunu ve inançlarını sömüren, etnik kimliği, inancı sömüren bir partidir. O nedenle AKP, halkı aldatanlar ve kandıranlar partisidir. Bunu bilmenizi isterim'' dedi.AKP'nin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele etme sözü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, üçüyle de mücadele edemediğini savundu.Türkiye'deki yoksul sayısının 12 milyon 715 bin kişi, bir yılda artan yoksul sayısının ise 818 bin kişi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet defterini Başbakan'a gönderdim ve 'Gereğini yap' dedim. 'İki müfettiş gönder, olayı incelesinler' dedim. Verdiği yanıt, 'Efendim o rüşvet defterinin altında rüşvet toplayan adamın imzası yok'. Eminim imzası olsa, 'Efendim parmak izi yok' diyecek, parmak izi olsa 'İmza sahtedir' diyecek. Bunlar 'Efendim yolsuzlukla mücadele edeceğiz' diyorlar. Yolsuzluk yapanın sırtını sıvazlıyorsun, 'Aferin, iyi yaptın' diyorsun. Millete gelince el iman, köşeyi dönüyor han hamam. Bunlar bu. İki köşe arasında 180 derece fark var'' şeklinde konuştu.Kadınlara seçme ve seçilme hakkını getiren partinin CHP olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, kadınların mücadele ederek siyasetin kalitesini yükselteceğini söyledi.Katılımcılardan bütün Anadolu'ya ulaşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Hakkari, Bitlis, Diyarbakır, Tunceli, Sinop, Gaziantep, Çankırı, Yozgat ve Çorum'a ulaşın. Deyin ki, 'Biz İstanbul'da karar kıldık. Halkın iktidarını kuracağız'. Onlar da bize destek ve güç versinler. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşayalım ve bu ülkeyi ayağa kaldıralım'' dedi.Bu arada, Kılıçdaroğlu ile ikinci bölge milletvekili adaylarını sabah saatlerinden bu yana taşıyan seçim otobüsü, Yeşilpınar mevkisinde hararet yaparak arızalandı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, kendisine tahsis edilen minibüse binerek, bir sonraki miting alanı olan Eyüp Alibeyköy Meydanı'na geçti.