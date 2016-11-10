Kılıçdaroğlu'ndan AKP ve Erdoğan'a: Atatürk'ten mi rahatsızsınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’nin CHP Parti Meclisi’nin (PM) yayımladığı bildirinin ardından suç duyurusunda bulunmasına ilişkin “Neden rahatsızlık duyduklarını anlamadım. 'Türkiye’yi böldürmeyeceğiz' ifadelerinden mi, ‘Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız’ ifadelerinden mi?” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi üyeleri hakkında 5 Kasım'da yayımlanan bildiriye ilişkin olarak suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, "Cumhurbaşkanına hakaret edildiği" iddiası yer alıyor.

İşte AKP ve Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu CHP Parti Meclisi bildirisi

CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in hbaerine göre, MYK’de, HDP milletvekillerinin tutuklanmasının ardından bunun CHP’ye de gelip gelmeyeceği konuşuldu. MYK’de "Korkumuz yok, demokrasi, Cumhuriyet ve laiklik için, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz" görüşü savunuldu.

"Türkiye’nin geleceği için"

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve AKP’nin bildiriden neden rahatsızlık duyduğunu anlamadığını belirterek, "Türkiye’yi böldürmeyeceğiz ifadelerinden mi, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız ifadelerinden mi?" diye sordu. Türkiye’nin bekası meselesinin herkesin sorunu olduğunu, barış ve huzur için herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim dışımızdaki siyasi partiler de sivil toplum örgütleri de çaba harcamalı. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, barış için çalışılmalı" diye konuştu.

Bildirinin Türkiye’nin geleceği için olduğunu ve her yere yayacaklarını her ortamda okuyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu tüm STK’lere, AKP içindeki makul insanlara, halka Türkiye’nin içinde geçtiği bu zor dönemde ortak mücadele çağrısı yapılacağını söyledi.

Erdoğan ve Saray’ın kendi gibi düşünmeyeni terörize etmeye çalıştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu politikayı dünya kınıyor. Türkiye bir dünya ülkesi, Ortadoğu değil" dedi.

MYK’nin ardından basının karşısına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Tayyip Erdoğan ile AKP’nin suç duyurusunda bulunduğu bildiriyi birkez daha okudu. Böke, Beştepe’deki 10 Kasım anma törenine Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağıya ilgili olarak da "Davet alınıp alınmadığına ilişkin bize ulaşmış bilgi yok. CHP Atatürk’ü, Türkiye’nin önderini Anıtkabir’de anacak. Bundan eminiz. Başka yerde anmaya gerek yok" dedi.

"Ruh çağırma sona ersin"

Yıldırım’ın “CHP’nin tavrı Yenikapı ruhunu bozmasın” ifadelerine de, “Türkiye’de ruh çağırma işlemlerinin sona ermesini diliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Yenikapı’ya giderken de demokrasi demiştik, Yenikapı’dan sonra da demokrasi dedik. Eğer arayış bir ruhsa, o ruhu yıkmış olan AKP’ye esas yıktığının demokrasi olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum” karşılığını verdi.

"Vatan hainlerinden farkı yok"

CHP MYK devam ederken Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabın Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları paylaştı: "PKK, FETÖ ve IŞİD… Bunların hepsi eli kanlı terör örgütleridir ve hepsinin ortak noktası AKP’nin bizzat desteğini almış olmalarıdır! Hırsızlıkları ortaya çıkmasa Fethullah Gülen hoca efendi, FETÖ en büyük ortak olarak kalacaktı. Terörden beslenmek AKP’nin hamurunda var. Bu ülkeye Habur rezaletini yaşatanların, PKK’nin güçlenmesine göz yumanların vatan hainlerinden farkı yoktur. Bu ülke bunları unutmayacak! Biz CHP olarak, ne darbe ne dikta istiyoruz. Biz yalnızca demokratik bir Türkiye ve adaletli bir yönetim istiyoruz.”