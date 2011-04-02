-KILIÇDAROĞLU'NDAN AHMET ŞIK'A KARTPOSTAL ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a kartpostal gönderdi. Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'la dayanışma etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, Şık'a gönderdiği kartpostala, ''Sevgi, saygı, dostlukla, özgür Türkiye özlemiyle saygılar'' yazdı. Bu sırada bir gazetecinin, Ahmet Şık'ın kitap taslağını okuyup okumadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Yok, okumadım'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, kartpostalı postaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstediğimiz bir şey var; özgürlüğü sokaktaki yurttaş ruhunda hissetsin. Baskıcı yönetimler istemiyoruz. Baskıyı istemiyoruz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde baskı yakışmıyor, kitap yasaklamak yakışmıyor. Biz, bize yakışanı istiyoruz; özgürlüğü istiyoruz. Herkes özgürce bu ülkede yaşayabilmeli, kardeşçe yaşayabilmeli'' dedi.