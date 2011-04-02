T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN AHMET ŞIK'A KARTPOSTAL ANTALYA (A.A)

02 Nisan 2011 18:31

-KILIÇDAROĞLU'NDAN AHMET ŞIK'A KARTPOSTAL ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a kartpostal gönderdi.  Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'la dayanışma etkinliğine katıldı.  Kılıçdaroğlu, Şık'a gönderdiği kartpostala, ''Sevgi, saygı, dostlukla, özgür Türkiye özlemiyle saygılar'' yazdı. Bu sırada bir gazetecinin, Ahmet Şık'ın kitap taslağını okuyup okumadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Yok, okumadım'' yanıtını verdi.  Kemal Kılıçdaroğlu, kartpostalı postaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstediğimiz bir şey var; özgürlüğü sokaktaki yurttaş ruhunda hissetsin. Baskıcı yönetimler istemiyoruz. Baskıyı istemiyoruz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde baskı yakışmıyor, kitap yasaklamak yakışmıyor. Biz, bize yakışanı istiyoruz; özgürlüğü istiyoruz. Herkes özgürce bu ülkede yaşayabilmeli, kardeşçe yaşayabilmeli'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24