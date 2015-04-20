Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı açıklaması: Hükümet sorun çıkması için her şeyi yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı Diyadin'de yaşanan olayla ilgili olarak ‘sorunun çıkması için hükümet tarafından her şey yapıldı’ ifadesini kulandı.

Kılıçrdaroğlu NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu” Ağrı Diyadin’de ne oldu? Araştırma için partiden isim yolladınız galiba. Aldığınız bilgiler ışığında ne dersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ağrı Diyadin’de şöyle söyleyebilirim. Sorun çıkmayabilirdi. Ama sorunun çıkması için hükümet tarafından her şey yapıldı. Bir anlamda açıkça söylemek gerekirse askerler ölüme gönderildi. Bu doğru değildi.”

CHP lideri, sunucunun ‘PKK’lıların şehre indiği söyleniyor’ demesi üzerine “PKK silahla iniyorsa git yakala. Devlet değil misin?’ dedi. Sunucunun “Başka bir olay mı cereyan etmiş? Resmi açıklama PKK’lılar geliyorlar müdahale yapılıyor” demesi üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Şehre silahla geldikleri halka baskı yaptıkları şeklinde. Varsa öyle bir şey müdahale edersiniz. Siz silahlı şehrin içine gireceksiniz devlet müdahale etmeyecek, bu da doğru değil. Niye müdahale ettiniz? ‘Görmezlikten gelin’ diye bir iddiamız yok. Hukuk devletini savunuyoruz biz. Valinin kaymakamın emniyet müdürünün vatandaşa bilgi vermesi gerekiyordu. Buyrun Genelkurmay’ın açıklaması, hükümetin açıklaması hangisi doğru? Efkan Ala’nın o olayda ne işi var? İçişleri Bakanı değil, neden talimat veriyorsunuz? Kimsiniz siz? Pek çok karanlık noktayı içinde barındıran bir olay.”