Kılıçdaroğlu'ndan Ağbal'a asgari ücret yanıtı: 151 milyar dolar faizi Londra'ya öderken para var değil mi?

CHP'yi hesap bilmemekle suçlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ağbal'a şu soruyu sormak isterim; 151 milyar dolar faizi Londra'ya öderken para var değil mi? İçerideki faiz lobisine 687 milyar lira ödüyorsun. Gariban asgari ücretliye 2 bin 200 lira gelince ödenemez. Ödenir. Vergisiz ödenir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün akşam Star TV'de yayımlanan 'Seçim Özel' programında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 2 bin 200 liraya çıkaracakları yönündeki vaatleri konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın kendilerini hesap bilmemekle suçladığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Naci Ağbal'a şu soruyu sormak isterim, 151 milyar dolar faizi Londra'ya öderken para var değil mi? İçerideki faiz lobisine 687 milyar lira ödüyorsun. Bu para var. Bu paralar ödenmiş zaten. Gariban asgari ücretliye gelince 2 bin 200 lira ödenemez. Ödenir. Vergisiz ödenir. İşverene yük getirmeyeceğiz zaten."

Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde 1500 liradan aşağıya emekli maaşı olmayacağını açıkladı.

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