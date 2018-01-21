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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Afrin operasyonunun başlamasının ardından ilk açıklama

“Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam"

21 Ocak 2018 02:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de YPG kontolünde bulunan Afrin'e yönelik operasyonunun başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada “Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve ayrıntılı bilgi verdiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet’ten Hande Fırat’a yaptığı değerlendirme şöyle:

“Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.

Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir”

 

 

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