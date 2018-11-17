Kılıçdaroğlu'ndan adaylara "bekleyin" uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’den bazı büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinden aday olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve sendika temsilcilerine İyi Parti’ye yapılacak ittifaka ilişkin ipuçları verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmak isteyen bazı kişilere, “Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel BaşkanıKılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından iki parti arasında çeşitli temaslar kurulmaya başlarken, sürecin CHP’den aday adayı olmak için başvuruda bulunmak isteyenleri de etkilediği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmenin ardından CHP’den belediye başkanı aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcileri ve kamu görevlileriyle CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İyi Parti ittifakına ilişkin ipuçları verdiği ve “Biraz bekleyin. Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor.