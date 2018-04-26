Kılıçdaroğlu'ndan aday tarifi: Kavgacı olmayacak, başarı öyküsü olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Çatı aday olmayacak" sinyali verdi. "Herkes kendi adayını gösterecek" diyen CHP lideri, adaylarının adını açıklamadı ancak nasıl biri olacağıyla ilgili bir tarif verdi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden anlayan, bir başarı öyküsü olan biri olacak" dedi.

Abdullah Gül ismine karşı çıkıldı

Toplantı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına yönelik tartışmalar eşliğinde başladı. Kapalı grupta da devam etti. Söz alan 42 milletvekilinin tamamı Abdullah Gül ismine karşı çıktı. CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; Özgür Özel, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce'nin aday olmasını önerenler oldu. Toplantıda konuşan İlhan kesicinin, "Ben AK Parti tabanından da oy alırım" diyerek adaylık sinyali verdiği ifade edildi.

"Kavgayı ben yapacağım"

Toplantıda bir isim belirlenmediği ancak CHP liderinin, adaylarının profilini tarif ettiği bilgisi aktarıldı. Kılıçdaroğlu, "Adayımız, bir başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgili birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak. Kavgacı olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak" dediği belirtildi.

"Herkes adayına oy verecek"

Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül tartışmalarına, "Bir açıklama yapılacaksa biz yaparız. Bu süreçte tek ses çıkaracağız" uyarısı yaptığı belirtildi.

CHP lideri çatı adayın da olmayacağı mesajını verdi, "En az 4 muhalif aday olacak. Herkes kendi cumhurbaşkanına oy verecek. Birinci turda barajı sıfırlayacak bir ittifak ile bütün partiler Meclis'e girecek ve en az 301 milletvekilini alacağız. İkinci turda da cumhurbaşkanını seçeceğiz. Kimin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP heyeti SP'yi ziyaret etti

Toplantı devam ederken parti sözcüsü Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Gün içerisinde ise Kılıçdaroğlu Akşener ile Tezcan ve grup başkanvekili Özgür Özel de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, yapılacak son görüşmelerin ardından partisinin adayını açıklayacak.