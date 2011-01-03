-KILIÇDAROĞLU'NDAN ACILI ANNEYE TELEFON MALATYA (A.A) - 03.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında 2 oğlunu kaybeden Güllü Kaya'yı telefonla arayarak, başsağlığı diledi. Anne Güllü Kaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen ''yeni yıl'' mesajından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP Malatya İl Teşkilatı Kadın Kolları üyelerinin kendisini evinde ziyaret ederek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tüm kadınlara gönderdiği mektubu okuduklarını anlatan Kaya, sözlerine şöyle devam etti: ''CHP'li kadınlar önce gelip beni kucakladılar, sevdiler. Gülüyorlardı. Sonra 'teyze neye üzülüyorsun, derdin ne' dediler? Oğullarımın trafik kazasında öldüğünü öğrenince onlar da üzüldüler. 'Bilmedik' dediler, bir daha kucakladılar. 'Üzüntün büyük' dediler. Ben hiç incinmedim, hiç canım acımadı.'' Güllü Kaya'nın oğlu Teslim Kaya ise ziyaret sonrası olaydan haberdar olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini telefonla arayarak, annesine başsağlığı dilediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun CHP İl Başkanı Veli Ağbaba aracılığıyla kendilerini aradığını aktaran Teslim Kaya, ''Kendisi yeni yılımızı kutladı, anneme ve tüm ailemize baş sağlığında bulundu'' dedi. Konuya ilişkin medyada yer alan haberlerden dolayı Kılıçdaroğlu'nun üzüntüsünü dile getirdiğini belirten Kaya, sözlerine şöyle devam etti: ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederim. Türkiye'de bir genel başkanla görüşmek önemli, kimseye nasip olmaz. Göçer bir aile olarak nereye gidersek gidelim, hep yadırganıyoruz. Bu mektupla mutlu bile olduk. Bize ve tüm insanlara yardımcı olursa daha çok mutlu oluruz. Kılıçdaroğlu'nun bu çalışmasını sonuna kadar destekleriz.'' Kılıçdaroğlu'nun yazdığı ''yeni yıl'' mesajını iletmek üzere Malatyalı Güllü Kaya'nın evine giden partili kadınlar, ziyaret sırasında ''taziye evi''ne gittiklerini öğrenmişlerdi. Olayın medyada yer almasının ardından bazı siyasi partiler, CHP'li kadınların ziyaretini eleştirerek tepki göstermişti. 14 Aralık'ta Malatya'dan Sivas'a bir yakınlarının cenazesine giderken içinde bulundukları minibüsün Kangal ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu Güllü Kaya'nın oğulları Muharrem ile Kemal Kaya kardeşler hayatını kaybetmişti.