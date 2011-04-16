-KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKALIN'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kadıköy'de kalp krizi geçiren ve duran kalbi elektroşokla çalıştırılan tiyatrocu Peker Açıkalın'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve kısa sürede yoğun bakımdan çıkmasını umduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Peker Açıkalın'ı tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ''Sağlık durumu çok iyi. Kendisini gördüm. Hastaneden çok memnun. Umarım kısa sürede yoğun bakımdan çıkar ve kameraların karşısına geçer. Aday adaylığıyla ilgili bir şey konuşmadık. Günlük politik bazı espriler yaptı. Umarım kısa sürede hastaneden çıkar'' dedi. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dışarıdan aday bulamadıkları için Silivri'den aday gösteriyorlar. Adeta bir maskeli balo'' açıklamasını sorması üzerine ''Söyler o. Önemli değil'' dedi.