Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye: Bir kişiye kızıp, 80 milyonluk ülkeye yaptırımlar uygulamayınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Müzakereler dondurulsun" kararı üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yöneticilerine seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu tarihten bu yana yüzünü Batı'ya ve uygarlığa dönmüş bir ülkedir. Biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletini koşulsuz savunan bir ulusuz. Bir kişiye, bir kişinin söylemlerine kızıp, 80 milyonluk bir ülkeye yaptırımlar uygulamayınız. Bu, bir halkı cezalandırmak olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki toplu açılış ve temel atma programına katıldı. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı harekatı şehitlerini hatırlatarak, Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi. Kılıçdaroğlu, "Fırat Kalkanı'ndan, Suriye'den şehitlerimiz geliyor? Suriye bataklığını kim yarattı? Suriye'ye kim silah gönderdi? Müslümanı Müslümana kim kırdırdı? Senin çocuğunu Suriye'ye gönderiyorlar. Senin çocuğunu dağlara gönderiyorlar, terörle mücadele et diye. Türkiye'nin çıkarlarını savun, diye. Bu Ankara'da oturan beylerin çocukları nerelerde? Onlar gidiyorlar mı? Yeri gelince şehit edebiyatı yapıyorlar" diye konuştu.

"Bunlar vatan hainidir"

Şehitler arasında ayrım yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Şehitler arasında da fark koydular. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler. Şehitler için fark olmaz. Şehitler arasında fark yaratanlar bu ülkenin hainleridir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Şehitler bizim şehitlerimizdir. Şehitleri ayırmak bizim kitabımızda yoktur. Bizim ahlakımızda, inancımızda yoktur ama onlarda var. Bunu içime sindiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na 'Lozan' tepkisi: Biz seni asla tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Antlaşması'na yönelik açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir bunların tamamı Osmanlı Paşası'ydı. Bunların bütün hayatları savaş meydanlarında geçti; ama onlar savaştan sonra savaşın bütün acımasızlığını yaşadılar. Dediler ki 'Bu ülkenin bekası için ülkenin içinde de dışında da barış olmalı'. Şimdi kalktılar, başka bir şey yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını tartışma konusu yapıyorlar. Lozan'ı tanımıyorlar. Lozan'ı tanımıyorsan biz seni asla tanımayacağız" dedi.

'Fidel Castro' açıklaması: Atatürk'ü örnek almıştı, saygıyla anıyoruz

Konuşmasında 90 yaşında yaşamını yitiren Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro'yu da anan Kılıçdaroğlu, "Dünyanın saydığı, önem devrimcilerden birisi Castro hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun idealindeki en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Hep onu, onun devrimlerini örnek aldı. Küba'ya, Kübalılara sahip çıktı. Kimseye teslim olmadı. Ülkesini de kimseye teslim etmedi; çünkü o, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almıştı. O nedenle onu saygıyla anıyoruz" açıklamasında bulundu.

AP'nin Türkiye kararıyla ilgili açıklama: Bu, bir halkı cezalandırmak olur

AP'nin müzakerelerin dondurulmasına ilişkin kararını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu,"AP bir karar aldı. Türkiye'nin müzakere sürecini askıya aldı. Bu bir tavsiye kararıdır. Daha sonra komisyonlarda görüşülecek. AB üyelerinin tümüne, tüm yöneticilerine seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu tarihten bu yana yüzünü Batı'ya ve uygarlığa dönmüş bir ülkedir. Biz laik, demokratik, sosyal hukuk devletini koşulsuz savunan bir ulusuz. Bir kişiye, bir kişinin söylemlerine kızıp, 80 milyonluk bir ülkeye yaptırımlar uygulamayınız. Bu, bir halkı cezalandırmak olur. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Birileri Türkiye'yi teslim almak istiyor ama tek bir CHP'li dahi bu ülkeyi bir kişiye asla teslim etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Demokrasiyi savunuyorsan milletvekillerim destek verecek

AB ile müzakerelerin yeniden açılmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'a açık ve net mesaj vermek istiyorum. AB ile müzakerelerin özü demokrasidir. Eğer ülkeden demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, yargı bağımsızlığını savunuyorsan tam demokrasiyi Türkiye'de istiyorsan CHP, son ferdine kadar parlamentodaki bütün milletvekillerim bu yasal düzenlemeleri yapmak için destek verecektir. Cesaretin varsa yüreğin varsa müzakere, fasıl demeden; onların fasıl açmasını beklemeden biz kendi özgür irademizle Türkiye Cumhuriyeti'ne tam demokrasiyi, özgürlüğü getirelim. Neden birileri dayatsın? Binali Bey, buna 'Evet' der mi? Ağabeyinden izin isteyecektir" diye konuştu.

"Bütün kirli çamaşırlarını tek tek dökeceğiz"

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir karşı darbe süreci içindeyiz. 15 Temmuz'u fırsat bilip, cadı avı başlatarak, bir karşı darbe süreci başlattılar. Binlerce öğretmen, memur kapının önüne kondu. 142 gazeteci hapiste. Ama şu sorunun cevabı henüz bulunmuş değil? FETÖ dediğiniz terör örgütünü kim besledi, kim büyüttü, kim siyasi destek verdi, bunun siyasi sorumluları kimdir? Ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Güçleri gariban vatandaşa, bakkala, öğretmene, akademisyene, avukata yetiyor. Kendilerine gelince hiçbir şey yok. Bunun hesabını sormazsam namerdim. Açık ve net söylüyorum. Nereye giderlerse gitsinler, hesabını soracağım bunun. Beraber yürüdünüz siz. Malı beraber götürdünüz siz. İhaleleri beraber paylaştınız siz. Okulları beraber açtınız siz. Şimdi sorumlu arıyorlar. Baş sorumlu sensin arkadaş. Bunların bütün kirli çamaşırlarını tek tek dökeceğiz ortaya. Bu bizim, bu ülkeye namus borcumuzdur"