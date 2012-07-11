Kılıçdaroğlu'ndan 80-90 kişilik 'anahtar liste' planı

CHP’nin 17-18 Temmuz günleri yapılacak kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına bir aday çıkması beklenmediğinden, asıl büyük yarış 80’den 60 kişiye inen Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. PM üyelerinin yanı sıra 135 kişilik parlamento grubunun da beklentilerinin yüksek olması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu anahtar liste konusunda zorlayacak.

Türey Köse'nin Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; CHP’nin 17-18 Temmuz günleri Arena Spor Salonu’nda yapılacak kurultayında divan başkanlığına eski Genel Başkan Altan Öymen’in önerilmesi bekleniyor. Kurultay yaklaşırken CHP kulislerinde konuşulan bazı senaryolar ve beklentiler şöyle:

Muhalefetin adayı yok: CHP içinde ulusalcı olarak anılan kesimlerin, başta “anayasa değişikliği için masadan kalkılmaması” olmak üzere çeşitli konulardaki rahatsızlıkları biliniyor. Ancak kurultay sürecinde bu rahatsızlıklar dile getirilmiyor. Son PM toplantısında çalışma raporuna 80 üyeden sadece İsa Gök karşı çıktı. Kurultayda bir genel başkan adayı çıkarmayacak olan muhaliflerin hedefleri daha uzun zamana yayılıyor ve yerel seçimlerde alınacak sonuca göre planlar yapılıyor.

Baykal suskun: Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve ekibi bir süredir suskun kalıyor. Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini sorması durumunda; Baykal’ın İstanbul Milletvekili Nur Serter ile Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Antalya milletvekilleri Osman Kaptan ve Yıldıray Sapan gibi kendisine yakın bazı isimlerin PM’ye girmesini isteyeceği konuşuluyor.

80-90 kişilik anahtar liste: CHP’nin son tüzük değişikliğinden sonra 80 kişilik Parti Meclisi’nin sayısı 60’a düşürüldü. Genel Başkan dışında 16 kişinin yer aldığı MYK üyeleri ile 135 kişilik milletvekili grubunun büyük bölümü de PM’de yer almak istiyor. 60 kişilik PM’nin 8 üyesi Bilim Yönetim Kültür Platformu için genel başkanın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Kurultayda çarşaf liste kullanılması beklenirken; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun platform dışında 52 kişilik bir anahtar liste çıkarması gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun grup ve PM’nin beklentilerini gerçekleştirmekte zorlanması nedeniyle, 52 kişilik değil 80-90 kişilik bir anahtar liste çıkarabileceği kulislerde konuşuluyor.

Gençlik, kadın kotalarını birleştirme: Yeni tüzüğe göre yüzde 33 kadın kotası ve yüzde 10 gençlik kotası getirildi. PM’de 20 kadın ve 6 genç üye bulunması gerekiyor. 26 kişilik kota ve sekiz kişilik platform adayları dışında sadece 26 kişi anahtar listeye girebilecek. Anahtar listede iki kota bir ölçüde birleştirilip 20 kadından 6’sının aynı zamanda gençlik kotasını da karşılamasının sağlanabileceği ya da iki kota için toplam 26 yerine 22-24 kişi ile yetinilebileceği kulislerde konuşuluyor.

MYK kulisleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun MYK’ye yeni isimler alması bekleniyor ancak MYK’deki değişimin ne ölçüde gerçekleşeceği konusunda farklı tahminler var. Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilebileceği söylentileri yaygınlaştı. Genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak ve Nihat Matkap’a tepki göstererek MYK’den istifa eden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de yeniden yönetimde yer almak istediğine dikkat çekiliyor. İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin MYK’ye yeni girebilecek isimler arasında olabileceği ifade edilirken Samsun Milletvekili Haluk Koç’un da MYK’ye girmek isteyenler arasında adı geçiyor. Adnan Keskin ile Haluk Koç’un grup başkanvekilliği için de adları geçiyor.

Yeni isimler: Kılıçdaroğlu’nun PM’ye yeni isimler konusunda elinin sıkışık olduğu biliniyor. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ve eski bakanlardan Fikri Sağlar’ın adları PM’ye girebilecek yeni isimler arasında geçiyor. İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın tahliye olmaları durumunda PM’ye girebileceği de vurgulanıyor. Örgütleri dolaşarak Kürt sorununun çözümü konusundaki görüşleri dinleyen Celal Doğan ve Ali Özcan’ın da PM’ye aday olabileceği belirtiliyor.