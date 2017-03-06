Kılıçdaroğlu'ndan 600 vekil yorumu: Hazırlanan uzun vadeli tuzağın amacı Meclis'i kapatmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği kapsamında milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlar Meclis’te ne yapacak? Maaş alıp oturacaklar. Hazırlanan tuzağın uzun vadeli geleceği nokta burasıdır. Seçilen başkan bir süre sonra diyecek ki ’Bu Meclis’e ne gerek var? Bunu da kapatalım’ diyecek" görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: Bir kişiye devleti teslim ederseniz, 12 saatte ele geçirir

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İzmir’de gerçekleştirdiği toplantılarda anayasa değişikliğini değerlendirdi. "Evet" demenin ülkeyi felakete sürükleyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, milletvekili sayısının 600’e çıkartılmasını yorumlarken bunun bir ‘tuzak’ olduğunu savundu ve özetle şöyle dedi:

"Milli iradeye ihanettir"

"Vatandaşın oyu değerli ama bundan sonra değersiz olacak. Senin seçip Meclis’e gönderdiğin milletvekili sayısı 600’e çıktı. Bunlar Meclis’te ne yapacak? Maaş alıp oturacaklar. Seçilen başkan bir süre diyecek ki ‘Bu Meclis’e ne gerek var? Bunu da kapatalım’ diyecek. Hazırlanan tuzağın uzun vadeli geleceği nokta burasıdır. ‘Milli irade’ diyorlar. Egemenlik milletindir. İyi de milletin seçtiği milletvekili ve Parlamento’yu sen nasıl feshedersin kardeşim... Parlamento’nun gerekçe gösterilmeden feshedilmesi milli iradeye ihanettir."

Kadın yürüyüşü

Referandum çalışmalarına hız veren Kılıçdaroğlu, bu haftaya Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla başlayacak. Bugün toplanacak MYK’da referandum çalışmaları ve kampanya müziği ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de Sakarya’ya gidecek. Sakaryalı kadınlarla kapalı salon toplantısında buluşacak olan Kılıçdaroğlu’nun, daha sonra kadınlarla birlikte Sakarya’da büyük yürüyüş yapması planlanıyor.

"Basını özgür olmayan bir toplum özgür değildir"

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, İzmir programı kapsamında önceki akşam İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni (İGC) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin hapishanelerinde 150’yi aşkın gazeteci varsa, bu ülkede demokrasi sorunu var demektir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele hele gazetecileri aylarca hapishanelerde tutacaksınız ve iddianame bile hazırlamayacaksınız. Gazetecisi özgür olmayan toplumun kendisi de özgür değildir. Gazetecilerin özgürce yazı yazdığı, eleştirdiği ülkede siyaset, kamu adına denetlenmiş olur. O nedenle medyanın, gazetecilerin sorunların dile getirmek bizim görevimiz” dedi.

Gazetecilerin kamu adına görev yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Gazeteciler belki duymak istemediğimiz ama kamuoyunun duymak istediği haberleri cesurca yapabilmelidir. Bunu yaptığı zaman siyasetçi kendine çekidüzen verecektir. Önünüze engeller çıkarılıyor baskılar yapılıyor, biliyorum. Gazete patronlarına baskılar yapılıyor. Yazı yazdılar, haber yaptılar diye hapse atılıyor. Bunu da biliyorum. Elbirliğiyle bu zorlukları aşmak hepimizin ortak görevi olmalıdır.”