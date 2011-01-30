-KILIÇDAROĞLU'NDAN "EŞKIYA" YANITI GÜCE (A.A) - 30.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik sözleriyle ilgili, ''Çıkmış bize 'eşkıya' demiş. Allah aşkına bizim eşkıyalıkla ne alakamız var? Elimizde silah, ağzımızda kem söz mü var? Eşkıyalık bu değildir. Eşkıyalık vatandaşa konuşma hakkı vermemektir, vatandaş derdini anlattığında 'al ananı da git' demektir. Eşkıyalık Meclis'teki milletvekiline konuşma hakkı vermemektir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Giresun'un Güce İlçesi'nde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, Güce'ye ilk kez bir genel başkanın geldiğini ifade ederek başlayan Kılıçdaroğlu, kendisinin vatandaşa her yere gideceği ve derdini dinleyeceği sözünü verdiğini hatırlattı. Dün Ordu'da konuşma yaptığı sırada meydandaki AK Parti teşkilat binasında bulunan partililere de selam gönderdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Onlara da selam söyledim. Çünkü ben bize oy vermeyen vatandaşlarıma da saygı duyuyorum. Ben dün AKP'nin değerli üyelerine miting meydanından selam gönderirken Sayın Başbakan çıkmış bize küfretmiş. Müslüman adama küfretmek yakışır mı? Ağzından kötü söz yakışır mı? Size şikayet ediyorum daha fazla konuşursa ağzına biber süreceğim'' diye konuştu. ''İnsanı sevmek, güzel şeyler söylemek, umut vaat etmek varken Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye 'eşkıya' dediğini'' ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Çıkmış bize eşkıya demiş. Allah aşkına bizim eşkıyalıkla ne alakamız var? Elimizde silah, ağzımızda kem söz mü var? Eşkıyalık bu değildir. Eşkıyalık vatandaşa konuşma hakkı vermemektir, vatandaş derdini anlattığında 'al ananı da git' demektir. Eşkıyalık Meclis'teki milletvekiline konuşma hakkı vermemektir. Vekiller konuşmak istiyor konuşturmuyorsun, millete derdini anlattırmıyorsun. Milletvekili derdini anlatacak, kanunla ilgili derdini anlatacak, 'hayır, konuşma'... Ben konuşmayacaksam milletin derdini nasıl dile getiririm. Kim eşkıya kim yurtsever, kimin ülkenin çıkarlarını savunduğunu, kimin ülkeyi pazarladığını bilin diye anlatıyorum. Kimin inançlara saygılı, kimin ülkeyi kaynaştırmak, bileştirmek ve kimin ülkeyi bölmek istediğini bilin diye anlatıyorum.'' Vatandaşlardan dertlerine çare bulamayan iktidardan sandıkta hesap sormalarını isteyen Kılıçdaroğlu, meydanda bulunanların ''sandıkta hesap soracağız'' sözleri üzerine de ''(Sandıkta hesap sorarız) dediniz ya, şimdi korkarım Recep Bey, 'Güceliler de eşkıya oldu' diyecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının ''bereketsiz'' olduğunu, halka değil kendilerine çalıştıklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Güce'ye gelmeden önce Ordu'nun Piraziz İlçesi'nde de bir kahvehanede sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptı.