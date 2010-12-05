-KILIÇDAROĞLU'NDAN "BAŞKA EFELER ÖLMESİN" KAMPANYASINA DESTEK ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybeden Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencisi Efe Boz'un annesi Nurdan Boz'un başlattığı imza kampanyasına destek verdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdan Boz, Kılıçdaroğlu'na elektronik posta göndererek, 6 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından okullarda güvenli eğitim alanları oluşturulması için başlattığı kampanya hakkında bilgi verdi ve katkıda bulunmasını istedi. Kılıçdaroğlu da Nurdan Boz'a gönderdiği destek amaçlı elektronik postada, ''Anne Nurdan hanımefendinin, insan Nurdan hanımefendinin, 'Başka Efeler Ölmesin' imza kampanyası, bir annenin anneliğini olduğu kadar, olgunluğunu, acıyı bal eyleme ruhunu, insanı insan olarak sevme üstünlüğünü ve annenin kutsallığını yansıtmaktadır. Kutluyorum. Katılıyorum, destekliyorum'' ifadesine yer verdi.