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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

"Engelli yurttaşların hayatlarını yaşanabilir kılmak hepimizin görevi olmalıdır."

03 Aralık 2016 19:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayımladığı mesajında "Farklılıklarımıza rağmen özgürce yaşamak hepimizin hakkı. Engelli yurttaşların hayatlarını yaşanabilir kılmak hepimizin görevi olmalıdır." dedi.

 

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