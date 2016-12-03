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Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
"Engelli yurttaşların hayatlarını yaşanabilir kılmak hepimizin görevi olmalıdır."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayımladığı mesajında "Farklılıklarımıza rağmen özgürce yaşamak hepimizin hakkı. Engelli yurttaşların hayatlarını yaşanabilir kılmak hepimizin görevi olmalıdır." dedi.
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