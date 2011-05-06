Kılıçdaroğlu'ndan 2B sözü: Milletin malını millete vereceğiz

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un bazı ilçelerini ziyaret etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seçim otobüsüyle Ümraniye'ye gelen Kılıçdaroğlu'nu, Tepeüstü Kavşağı'nda vatandaşlar davul eşliğinde ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' ve ''halkın umudu Kılıçdaroğlu'' sloganlarıyla karşıladı.





Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla seçim otobüsünün camından elini uzatarak tokalaştı.

Üsküdar'a geçişi sırasında kağıt toplayan vatandaşları gören Kılıçdaroğlu, seçim otobüsünden inerek, bu kişilerle kucaklaştı.





Üsküdar Meydanı'nda yoğun bir kalabalıkla karşılanan Kılıçdaroğlu, burada da otobüsten inerek bazı kadınların anneler gününü kutladı.





Kemal Kılıçdaroğlu, otobüse bindikten sonra kalabalığa seslenerek, ''Hepinizi seviyorum. İşimiz zor biliyorsunuz. İstanbul'da rantın imparatorluğunu yıkıp, halkın iktidarını kuracağız'' dedi.

Çengelköy'de bazı dükkanlara giren Kılıçdaroğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla tokalaştı.

Bir vatandaşın ''Emeklileri düşünün'' diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Olur olur'' karşılığını verdi.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada bir çocuğu da kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Kavacık'a geçen Kılıçdaroğlu, burada da bir kafeteryanın bahçesinde iki kadının yanına oturarak, çay içti. Burada Ayşe Erkli isimli bir partilinin ''Kur'an-ı Kerim'den ayetler'' adlı bir kitapçık verdiği Kılıçdaroğlu, bu kitapçığı inceledi. Kafeteryanın çıkışında bir gencin ''Kurtar bizi bu korku imparatorluğundan baba'' diye seslendiği Kılıçdaroğlu, ''Kurtaracağız hep beraber'' diye karşılık verdi.





Yol boyunca bazı vatandaşların, evlerinin camlarından Kılıçdaroğlu'na el salladığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin ''2B Projesi'' ile ilgili olarak, ''Kimin malını kime vereceksiniz?'' değerlendirmesinde bulunduğunu belirterek, ''Buradan söylüyorum, milletin malını millete vereceğiz'' dedi.





Anadolu yakasında seçim otobüsüyle bazı ilçeleri gezen Kılıçdaroğlu, Beykoz Paşabahçe'de halka hitap etti.





Kılıçdaroğlu, trafiği engellememek için kısa konuşacağını belirterek, şunları söyledi:

''Sayın Başbakan buraya geldi. 2-B projemizle ilgili olarak şöyle dedi, 'Kimin malını kime vereceksiniz?' Buradan söylüyorum milletin malını millete vereceğiz. Mülkiyet sorununuzu çözeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. İstanbul'da mülkiyet sorunu kalmayacak. Herkes hakkını alacak. Ne söyledik, CHP varsa herkes için var.''





Otobüsün önünü kesen bazı vatandaşlar ''Başbakan Kemal'' diye slogan attı.