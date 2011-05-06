-KILIÇDAROĞLU'NDAN 2B SÖZÜ İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin ''2B Projesi'' ile ilgili olarak, ''Kimin malını kime vereceksiniz?'' değerlendirmesinde bulunduğunu belirterek, ''Buradan söylüyorum, milletin malını millete vereceğiz'' dedi. Anadolu yakasında seçim otobüsüyle bazı ilçeleri gezen Kılıçdaroğlu, Beykoz Paşabahçe'de halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, trafiği engellememek için kısa konuşacağını belirterek, şunları söyledi: ''Sayın Başbakan buraya geldi. 2-B projemizle ilgili olarak şöyle dedi, 'Kimin malını kime vereceksiniz?' Buradan söylüyorum milletin malını millete vereceğiz. Mülkiyet sorununuzu çözeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. İstanbul'da mülkiyet sorunu kalmayacak. Herkes hakkını alacak. Ne söyledik, CHP varsa herkes için var.'' Otobüsün önünü kesen bazı vatandaşlar ''Başbakan Kemal'' diye slogan attı.