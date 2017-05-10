Kılıçdaroğlu'ndan '2019'da ortak aday' mesajı: Yüzde 49 sadece bize aitmiş gibi aday belirleme süreci yanlış olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki olağanüstü kurultay çıkışlardan, erken seçim ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına; 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına kadar gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, yüzde 51.4 evet oyunun açıklanmasıyla kabul edilen anayasa değişikliğine göre, 2019'da öngörülen başkanlık seçimlerine ilişkin olarak "Hayır oyunu kullanan, demokratik parlamenter sistemi savunan bir kitle var. Siz bu kitleyi tamamen bir tarafa bırakıp, CHP Genel Başkanı olarak çıkıp, yüzde 49 sadece size aitmiş gibi bir hava yaratıp aday belirleme sürecine girerseniz yanlış olur" diye konuştu. "Benim tek başıma, 'Biz böyle yapacağız' demem, onların düşüncelerini almadan benim düşünce beyan etmem doğru, şık olmaz" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, cuma günü Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğini, sonra da diğer siyasi partilerin genel başkanları ile konuşacağını belirtti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yeterli imzayı toplaması hâlinde aday olacağını açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın olağanüstü kurultay çağrısına değinen Kılıçdaroğlu, "Parti içinde arzu eden arkadaşların elbette en doğal hakkıdır, genel başkan adayı olabilirler. Salon da tutarım onlara, isterlerse delegeleri davet ederim, gelip konuşma yapsınlar. Benim demokratik standardımda bu var" dedi.

Meclis’teki makam odasında Habertürk gazetesinden Bülent Aydemir'in de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Saygı duyarız"

"Arzu eden arkadaşların elbette en doğal hakkıdır, genel başkan adayı olabilirler. Salon da tutarım onlara, isterlerse delegeleri davet ederim, gelip konuşma yapsınlar. Benim demokratik standardımda bu var. Yani kavgaya yer yok. İnsanlar gelirler, genel başkanlığa aday olurlar; saygı gösteririz. Kazanırlarsa genel başkan olurlar, saygı duyarız.

"Kurultay Partisi"

"Olağanüstü ile olağan arasında 5-6 ay fark var. Dün söyledim, 'Kurultaylar Partisi CHP' diyorlardı. Şimdi AKP oldu. Son bir yıl içinde kaç tane kurultay yaptılar.

"Saray'ın parmağı" sözü

"Ben kapalı bir toplantıda bana gelen duyumları milletvekili arkadaşlarımla paylaştım. Yüzde 49’dan bize göre yüzde 50’nin üzerinde iktidar kanadının rahatsızlık duyması kadar doğal bir şey yok. Bu yüzde 49’luk kitleyi, demokrasiyi savunan, demokratik parlamenter sistemi hedefleyen bu grubu dağıtmak isteyecektir, 2019’u hedefleyerek. Bu yüzde 49 sadece bizim değil, diğer partilerin de destek veren diğer sivil toplum örgütlerinin de bu konuda duyarlı olması lazım. Bu demokrasi pastasını büyütmemiz gerekiyor.

"Cuma görüşeceğim"

"Benim tek başıma, 'Biz böyle yapacağız' demem, onların düşüncelerini almadan benim düşünce beyan etmem doğru, şık olmaz. Cuma günü Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sonra diğer siyasi partilerin genel başkanları ile de oturup konuşacağız.

"Süreç başlıyor"

"Hayır paydasında nasıl buluştuk? Şimdi bu görüş birliğinden yola çıkmamız lazım, tek adam rejiminden Türkiye’yi kurtarmamız gerekiyor. Asıl referandum çalışması bana göre 16 Nisan’dan sonra başlamıştır.

2019 adaylığı

"Hayır oyunu kullanan, demokratik parlamenter sistemi savunan bir kitle var. Siz bu kitleyi tamamen bir tarafa bırakıp, CHP Genel Başkanı olarak çıkıp, yüzde 49 sadece size aitmiş gibi bir hava yaratıp aday belirleme sürecine girerseniz yanlış olur. Biz ilkelerden yola çıkmalıyız. O ilkeler çerçevesinde adaylar da belirleriz. O kişi A mı olur, B mi olur, bugünden bilemeyiz. Hani derler ya doğmamış çocuğa don biçmek gibi. Böyle bir tablo yok bugün.

Baykal'ın zamanlaması

"Deniz Bey siyasetteki birikimini kamuoyuyla paylaştı.

Bahçeli'nin idam çıkışı

"Doğru bulmuyoruz.

Kasımda seçim ihtimali

"Biz, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Erken seçim olursa mesela parti programını biraz daha öteleyebiliriz ama seçim bildirgemiz, şu anda oturun yazın deseniz, en fazla 5-10 gün içinde çıkarırız.

Fransa'daki seçim

"Aşırı sağın zemin kaybettiği düşüncesindeyim. (Bağımsız aday çıktı, partiler üstü kimlikle seçilebildi. Türkiye’de de olabilir mi?) Önümüzdeki süreç içinde Cumhurbaşkanı adayları da büyük ihtimalle Fransa’daki uygulamaları dikkate alacaklardır.