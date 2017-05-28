Kılıçdaroğlu'ndan 2019 için 'ilkeler bildirgesi' önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 51.4 'evet' oyunun açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından 'hayır' oyu veren siyasi partilere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu görüşmelerinde 2019 seçimlerinde birlikte hareket edecek kesimler olarak "ilkeler bildirgesi" hazırlanmasını öneriyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, HDP ile ilk resmi teması bu hafta kuracak.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, referandumda hayır kampanyası yürüten partiler arasında 2019 seçimlerinde işbirliği ve ortaklık için en önemli görüşmeler bu hafta başlıyor.

16 Nisan’daki yüzde 48.5’lik “hayır”ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “hayır” diyen partilere yönelik turlar başlatmıştı. İlk olarak Saadet Partisi ardından Demokrat Parti’yi ve Vatan Partisi’ni ziyaret etti.

"HDP’ye gidecek"

Referandumdaki “hayır” oylarının en büyük gövdesini CHP’den sonra HDP ve MHP’deki muhalefet oluşturuyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun HDP ve MHP’li muhaliflerle görüşmesi 2019’un yol haritası bakımından kritik anlamlar ifade ediyor. Kılıçdaroğlu, HDP ile ilk görüşmesini bu hafta içinde yapacak.

HDP'nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yaklaşık 6 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunuyorlar. Ancak Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP, geçen hafta kongreye giderek Serpil Kemalbay’ı yeni eş başkan olarak seçti. Kılıçdaroğlu da yeni eş genel başkanın seçileceği kongre sürecini bekledi. Yüksekdağ’ın yerine Kemalbay’ın seçilmesinin ardından HDP ile ilk resmi temas bu hafta kurulacak. Kılıçdaroğlu, Demirtaş cezaevinde olduğu için yeni Eş Genel Başkan Kemalbay’ı ziyaret ederek, 16 Nisan’daki “hayır” için teşekkür edip 2019 sürecini konuşacak.

İlkeler bildirgesi

Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesinin ardından, MHP’li muhaliflerle de bir araya gelmeyi planlıyor. Başta Meral Akşener ve MHP’de Genel Başkan adayı olup referandumda “hayır” kampanyası yürüten isimler, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile de görüşmeleri sürdürecek.

Kılıçdaroğlu, SP, DP ve Vatan Partisi görüşmelerinde olduğu gibi, HDP ve muhalif MHP’lilerle görüşmelerinde de 2019’da bir ortak aday çıkarma önerisi yerine ortaklaşa bir ilkeler bildirgesi hazırlanması gerektiğini dile getirecek. Kılıçdaroğlu’nun, ilkeler bildirgesi önerisinin başlıkları şöyle:

* Ülkenin ilk acil ihtiyacı en geniş anlamıyla demokrasidir. Bir an önce demokratikleşme adımları atılmalıdır.

* Parlamenter sistemin temellerinin yeniden oturtulmasını sağlamalıyız.

* Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Kuvvetler ayrılığını mutlak şekilde sağlamak en acil görevdir.

* Devre dışı bırakılan Meclis, yeniden güçlendirilmelidir.

* Ülkede adalet kanayan bir yara halini aldı. Bu çerçevede en öncelikli yargıyı, parti yargısı ve iktidar yargısı olmaktan çıkarmak zorundayız.

OHAL kaldırılsın

Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde ilkeler bildirgesini oluştururken öncelikli çabaların OHAL’in kaldırılması için verilmesi görüşünü de dile getirecek. OHAL’in derhal kaldırılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, iktidarın referandumu OHAL altında yapmanın avantajı ile 2019 seçimlerini de OHAL koşullarında yapmayı istediği kaygılarını da seslendirecek. OHAL’e karşı şimdiden ortak mücadele önerisi yapacak olan Kılıçdaroğlu, OHAL’in kaldırılmaması durumunda iktidarın 2019 seçimlerini de OHAL altında yapacağından kuşku olmadığını vurgulayacak.

Görüşmelerde Kılıçdaroğlu, ‘ilkeler bildirgesi’ ile ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesi için partiler arası diyaloğun sürekli açık tutulmasını önerecek. Kılıçdaroğlu, oy yüzdelerinin yüksekliği nedeniyle önem taşıyan HDP ve MHP’li muhaliflerin yanı sıra ÖDP, Haziran Hareketi, diğer sol partiler, sivil toplum örgütleri, muhafazakâr, MHP’li, soldaki kitle örgütleri, platformlarla da 2019 yol haritasına ilişkin görüşmeleri sürdürecek.

Bu görüşmelerde Kılıçdaroğlu, 2019’a yönelik olarak asla CHP’nin dayatacağı bir aday düşüncesi içinde olmadıklarını vurgulayacak. Bildirgeyi öne çıkaracak olan Kılıçdaroğlu, bildirge içinde savunulacak tezler konusunda bir aşama kaydedilmesi halinde tüm kesimlerin üzerinde birleşeceği aday ya da adayların konuşulabileceğini öngörüyor.