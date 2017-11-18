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Kılıçdaroğlu'ndan 1001 Çiçek Kadın Korosu'na davet

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'daki 1001 Çiçek Kadın Korosu'nu 5 Aralık'ta Ankara'da kutlanacak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere da

18 Kasım 2017 12:40

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar\'daki 1001 Çiçek Kadın Korosu\'nu 5 Aralık\'ta Ankara\'da kutlanacak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.
Avcılar Belediyesi tarafından 2014 yılında ilçedeki 10 mahallede 10\'ar kadınla \'Kadın Türkü söyler\' adıyla kurulan daha sonra sayısı 100\'er kadına çıkarılan, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'nin de katılımı ile 1001 Çiçek Kadın Korosu, yeni sezon için çalışmalarına sanatçı Başak Tatlıbal ile katılırken, Avcılar Belediye Konservatuvarı eğitmenleri, Türk Halk Müziği\'nin usta isimleri Erdal Erzincan ile eşi Mercan Erzincan da onlara destek verdi. Erdal Erzincan, karınların elinde bağlama, dillerinde türkülerin olmasının çok önemli olduğunu anlatırken,  \"Kadın sanatın tam merkezinde. Mezar başında ağıt yakan kadın aslında orada sanatı başlatıyor. Orada söz, edebiyat, müzik her şey orada. Sahneye gelene kadar başka süreçten geçiyor. Ama doğduğu yer orası işte. Aslında ölümün üstünde sanat doğuyor. Orada da kadın var. Kadın doğurganlığı ile sanatın  Siz bizi doğru yetiştirseniz hayatın her şeyini bölüşeceğiz\" dedi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 1001 Çiçek Kadın Korosu\'nun geçen süre içerisinde kurumsal bir kimlik kazandığını belirterek, \"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sizleri 5 Aralık’ta Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıdığı günün yıldönümünde Ankara\'ya davet etti. Avcılar kadınları ile gurur duyuyoruz. ABD, bir siyahiyi başkan seçmiş ama bir kadını başkan yapamamıştır. Avcılar ise, bunu başarmıştır. Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanının Avcılar kadınını davet etmesinin nedeni budur. Türkülerimizi her yerde söylemeye devam edeceğiz\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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