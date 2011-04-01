-KILIÇDAROĞLU'NDAN 1 NİSAN ŞAKASI ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği vatandaşlara, ''Sayın Başbakan bir açıklama yapmış, 'artık kimsenin evi sabaha karşı basılmayacak' demiş'' dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaşların şaşkınlık yaşamaları üzerine, bunun 1 Nisan şakası olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin ekonomi yazarlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin toplantının içeriğine ilişkin sorusu üzerine, ''Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması ile ilgili, büyümesi ile ilgili projelerimizi ve bir raporumuzu gazeteci arkadaşlara açıkladık. Bu konuda teknik sunum da yaptık. Güzel bir çalışma oldu'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, projenin ayrıntılarının sorulması üzerine de şunları söyledi: ''O bölgenin ulaşım altyapısının, özellikle demiryolu açısından geliştirilerek bir lojistik merkez haline dönüştürülmesini istiyoruz. Yüksek teknolojinin kullanıldığı, yenilenebilir enerji kaynağı merkezi haline dönüştürülmesini yine öngörüyoruz. Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi illerin cazibe merkezi olarak daha büyümesini ve yeni cazibe merkezlerinin yaratılmasını bu raporumuzda yine düşünüyoruz. Yüzde 9.5'luk bir kalkınma hızıyla 2023 yılında AB'nin aradığı yüzde 75'lik süreci, bir büyümeyi kişi başına gelir açısından yakalamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili makro dengelerimiz, düşündüğümüz çalışmalar, projeler açıklandı. O bölgede şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamının dışına çıkarılmasını, hayvancılık ve et üretimi kurumu aracılığıyla hayvancılığın, besiciliğin o bölgede yeniden gelişmesini hedefliyoruz. Kaynak konusu soruldu. Onunla ilgili ayrıntılı yanıtlar verildi. Makro dengeleri nasıl kurduğumuz konusunda sorular geldi, onunla ilgili açıklamalar yapıldı.'' Bir gazetecinin kaynağı sorması üzerine Kılıçdaroğlu, raporda bunun ayrıntılı şekilde yer aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Özellikle yabancı yatırımların gelmesi, yeni yatırımların getirdiği gelir etkisi, öngörülen yatırımların geriye ve ileriye doğru sanayide ne tür değişiklikler yapacağı, biz aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'nun bir petro-kimya üssü haline getirilmesini de istiyoruz. Çünkü, boru hatları var ama bir petro kimya üssü değil burası. Hem istihdam yaratan, ileri teknolojiyi getiren, hızla büyüyen, işsizliği yüzde 15.2'dan yüzde 6.1 düzeyine indiren bir çalışmaydı...'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarlarının projeyi nasıl bulduklarının sorulması üzerine de şöyle dedi: ''Doğrusunu isterseniz ben rapor bize sunulurken oldukça heyecanlanmıştım. Çok güzel hem proje bağlamında hem ayakları yere basan bir çalışmaydı. İlk kez kamunun bile yapamadığı bir çalışmayı CHP olarak biz gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu'nun büyümesini yüzde 9.5, Türkiye'nin büyümesini yüzde 7 hedefleyerek 2023'e ilişkin sağlıklı, tutarlı bir rapor hazırladık. Şunu iddia ediyoruz; Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması ile ilgili olarak bizim hazırladığımız raporda, hiçbir kamu kuruluşu böyle bir rapor hazırlamamıştır, ilk kez böyle bir raporu bir siyasi parti hazırlıyor. Rapor çok sayıda kişi tarafından yaklaşık 35-40 kişinin katıldığı bir komisyonda hazırlandı. Uzun süre partide tartışıldı, yaklaşık 6 aylık bir emeğin ürünü büyük ekonomi raporumuzun bir alt parçası bu. Önümüzdeki günlerde hayvancılıkla, enerjiyle ilgili raporlar birbirini izleyecek.'' Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Kürt raporu çalışmanız vardı, onu ne zaman açıklayacaksınız'' sorusu üzerine de ''Diğer raporu da gazeteci arkadaşlar sordular, iki ayrı kanaldan çalışmanın yapıldığını ifade ettik. Kültürel ve sosyal boyutu ile Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan sorunlarla ilgili olarak iki ayrı kanaldan çalışma yapılıyor. Bu kanallardan birisi AB, evrensel insan hakları, demokrasi ve özgürlükler bağlamında bir rapor ele alınıp değerlendiriliyor. Taslak aşamasında üçüncü görüşmeleri yaptık. Bir başka raporda özellikle sadece bölge halkıyla, bölgedeki sivil toplum örgütleriyle, o konuda bölgede görev yapan akademisyenlerle olan görüşmeler var. O bölüm de yazım aşamasında, bunlar daha sonra birleştirilecek'' diye konuştu. ''CHP'nin Kürt sorununu 100 günde çözme formülü olacak şeklinde bazı ön bilgiler gelmişti. Öyle mi olacak, CHP bu sorunu 100 günde mi çözecek'' sorusuna karşılık da Kılıçdaroğlu, ''Yazılmayan raporla ilgili böyle bir görüş doğru değil, önce raporun yazılması lazım. Raporun merkez yönetiminde görüşülmesi lazım. Hatta orada görüşülmeden önce, bu konuda daha önce yazı yazmış, yorum yapmış, araştırma yapmış çevrelerle bir araya gelip bizim tartışmamız gerekiyor. Van'da yapmış olduğumuz toplantı bu sürecin sadece önemli bir parçasıydı. O raporların yazım aşaması bittikten sonra, ikinci bir çalışma daha yapılacak'' dedi. -KILIÇDAROĞLU'NDAN 1 NİSAN ŞAKASI- Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından, toplantının yapıldığı restorandan ayrılırken, kendisini görmeye gelen kişilerle bir süre sohbet etti. Kemal Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği vatandaşlara, ''Sayın Başbakan bir açıklama yapmış, 'artık kimsenin evi sabaha karşı basılmayacak' demiş'' dedi. Vatandaşların şaşkınlık yaşamaları üzerine, bunun 1 Nisan şakası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, daha sonra restorandan ayrıldı.