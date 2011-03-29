-KILIÇDAROĞLU'NDAN 1 HAZİRAN'A KADAR ÇALIŞMA ÖNERİSİ TBMM (A.A) - 29.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hükümete, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma izni vermenin, ''parlamentoyu tasfiye anlayışının, muhalefete tahammül edememenin bir sonucu olduğunu'' savunarak, ''Parlamentoyu tatil etmeyelim, Haziranın 1'ine kadar çalışalım, neyi getireceksen getir'' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, Hükümete bazı konularda 6 ay süreyle KHK çıkarma yetkisi veren yasa tasarısını eleştirdi. Yasa tasarısının gerekçesinde, ''Yeni hükümet kurulacak, bu uzun sürer, ülkenin beklemeye tahammülü yok'' denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''9 yıldır neredeydin sen, armut mu topluyordun? 9 yıldır bu milletin ensesinde boza pişirdin'' dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Parlamento tatile girecek, 'ben kanun çıkaracağım', yasama organının yerini yürütme organı alacak, yasa çıkaracak, muhalefetsiz... Bir sabah uyanacağız yeni bir kanun çıkmış olacak. Bu çağdışı anlayış değilse hangi anlayış. Parlamentoda senin anayasayı değiştirecek milletvekilin var, kendi milletvekillerinden mi korkuyorsun, onlar da gelsinler, parlamentoyu tatil etmeyelim. Haziranın 1'ine kadar çalışalım, neyi getireceksen getir. KHK izni demek, parlamentoyu tasfiye anlayışının sonucudur, muhalefete tahammül edememenin bir sonucudur. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu, 'parlamentoyu bypass etmek' demektir. Böyle bir şey demokrasilerde, hele hele 9 yıllık bir iktidarda olmaz. Bu, baskıcı yönetimin, baskıcı anlayışın, demokrasiyi içine sindirememiş anlayışın sonucudur.''