-KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI KOVANCILAR (A.A) - 19.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak zorundayız. Birbirimizin görüşlerine katlanacağız. Aynı görüşü paylaşmayabiliriz ama birbirimize saygılı olmak ve beraber yaşamak zorundayız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, kalabalığın arasında bulunan bir kişi, parti otobüsüne doğru yumurta fırlattı. Bunun üzerine bu kişi ile partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, alanda bulunanları sakinleştirmeye çalışarak, ''Bir şey yapmayın. Demokrasi bu arkadaşlar. Hiçbir kimseye kızmayacağız. Bizi protesto edenlere de herkese de saygı duyacağız'' diye seslendi. Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülke yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Bu sırada kalabalığın önünde bulunan bir kişi, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, ''Başörtüsünü Anayasa Mahkemesi'ne götürenlerin arasında senin de imzan var mı?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, ''Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak zorundayız. Birbirimizin görüşlerine katlanacağız. Aynı görüşü paylaşmayabiliriz ama birbirimize saygılı olmak ve beraber yaşamak zorundayız'' dedi. Kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ve herkesin görüşüne saygı göstereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bunun demokrasinin gereği olduğunu vurguladı. Siyasetin konusunun din olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, herkesin inancına ve etnik kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlarken de vatandaşlara tekrar seslenerek kendisine yumurta atan kişiye tepki göstermemelerini istedi. Kılıçdaroğlu, ''Lütfen bir isteğim var sizden, o arkadaşımızı lütfen rahatsız etmeyin. Olabilir, herkesin görüşü farklı olabilir. Benim siyaset anlayışımda herkes düşüncesini özgürce söyleyebilir. Bu arkadaşımız da düşüncesini böyle söylemiş. Onu da rahatsız etmeyelim'' diye konuştu.