-KILIÇDAROĞLU'NA YENİ KORUMA GÖREVLİLERİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma polisi sayısı artırıldı. Yaklaşan genel seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun programındaki yoğunluk nedeniyle görevli polislerin sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı. Koruma ekibine katılan yeni polis memurlarının görevlerine başladığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan seçilmesinin ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nce aralarında 1 kadın polis memurunun da bulunduğu koruma ekibi görevlendirilmişti.