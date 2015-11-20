Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren şehit dedesi bu kez özür diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da polisin uygulama noktasından kaçan sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu geçtiğimiz ekim ayında şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Yaşar Uysal’ın Çorum’daki ailesini ziyaret etti. Bugün Ankara’dan karayolu ile Çorum’a gelen Kılıçdaroğlu, şehidin merkeze bağlı Güney Köyü’nde bulunan baba evine gitti. 1 Kasım seçimleri öncesinde Çorum’da yaptığı miting öncesi de aileyi ziyaret eden ve burada şehidin dedesi 80 yaşındaki Yaşar Uysal’ın, "Siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz" tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı ziyarette dede ile tekrar görüştü. Gösterdiği tepki nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Uysal, "Size tepki gösterdim, köylü de bana tepki gösterdi. Sokağa çıkamadım. Benim okur yazarlığım yok. Kusura bakmayın" dedi.



"Dedemiz bana sitem etmişti"



Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Şehidimize başsağlığı için gelmiştik. Dedemiz bana sitem etmişti. Ben tabi o acıyı biliyorum. Her zaman söylüyorum; ’Allah kimseye evlat acısı vermesin’ diye. Evlat acısı insana çok acı veriyor. Ama ben bunu unutmadım ve şu seçimler bitsin vatandaş olarak gideyim ve hem dedemizle, hem aile ile köylülerle bir araya gelelim. Birbirimizi tanıyalım. Biz birbirimizi seviyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkes huzur içerisinde yaşamak ister. Tabi ki terör topluma çok acı veriyor. Dolayısıyla hem gelelim ve oturalım, konuşalım, dertleşelim. Onlar bizi tanısınlar bizlere soru sorsunlar. Böyle bir güzellik olsun diye düşündüm. Çorum milletvekilimiz Tufan Köse ile görüştük. Kendisi, ’Çok iyi olur. Gidelim’ dedi. Bugüne kısmetmiş."



Şehit Dedesi: Size tepki gösterdim, köylü de bana kızdı



Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini kapıda karşılayan şehidin babası Mustafa Uysal’la da sohbet etti. Daha sonra şehidin dedesi Yaşar Uysal ile görüştü. Uysal, "Genel Başkanım bizim köyün adamı çok iyidir. Torunumun acısını yaşıyorduk ve o gün siz buraya geldiğinizde kafam yerinde değildi. Size tepki gösterdim, köylü de bana tepki gösterdi. Sokağa çıkamadım. Benim okur yazarlığım yok. Kusura bakmayın" dedi.



Ayrıca kadınların yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektiren CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Köy Muhtarı Dursun Havyar’dan da kadınları meclise getirmesini istedi.



Ardından şehidin evinde basına kapalı bir ziyaret gerçekleştirdi. 20 dakikalık görüşmenin ardından mezarlığa giderek şehit Yaşar Uysal’ın mezarı başında dua ettiler. Mezarlık çıkışında ise köylü kadınlar tarafından önü kesilen Kılıçdaroğlu’na köy ekmeği ikram edildi. Burada da bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, karayolu ile Ankara’ya dönmek üzere köyden ayrıldı.