-KILIÇDAROĞLU'NA TEMSİLİ SANDIK RİZE (A.A) - 13.09.2010 - Rize'de bir esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, referandumda oy kullanamaması nedeniyle, temsili olarak sandık yaparak ''evet'' oyu kullandı. Kentte esnaflık yapan Şaban Bakır, Kılıçdaroğlu'nun, Anayasa'nın bazı maddelerindeki değişiklikle ilgili referandumda oy kullanamaması dolayısıyla temsili olarak kartondan sandık yapıp üzerine ''0053 numaralı sandık. Kemal Kılıçdaroğlu bu sandıkta oy kullanabilir'' yazdı. Bakır daha sonra ''Kılıçdaroğlu yerine'' yine temsili olarak ''evet'' yazılı oy kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bakır, ''Sayın Kılıçdaroğlu oy kullanamadı. Oy kullanacağı sandığı Rize'de bulduk. Biz de latife olsun diye böyle bir şey yapalım dedik, oy kullanmayarak bir anlamda 'evet' oyu kullanmış gibi oldu'' dedi. Bir siyasi partinin genel başkanının aylarca yürüttüğü bir kampanyada oy kullanamamasının ülke için çok düşündürücü ve üzüntü verici olduğunu söyleyen Bakır, ''Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.