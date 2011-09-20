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Kültür-Sanat

Kılıçdaroğlu'na 'taksit' teklifi

Kılıçdaroğlu’nun, ‘En sevdiğim ressam İyem ama bütçem yetmediği için alamıyorum’ açıklamasına, oğlundan yanıt geldi.

20 Eylül 2011 03:00



T24- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘En sevdiğim ressam Nuri İyem ama bütçem yetmediği için alamıyorum’ açıklamasına, oğlundan yanıt geldi: ‘Dilerse taksitle verebiliriz’



Milliyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde Somali ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalardan en sevdiği ressamın Nuri İyem olduğu öğrenildi. Fakat Kılıçdaroğlu, İyem’in tablolarını sevmesine rağmen bütçesi yetmediği için, sanatçının eserlerini satın alamadığını da açıkladı. Toplumsal gerçekçi resmin usta isimlerinden biri olan Nuri İyem’in oğlu Ümit İyem’i aradık; Nuri İyem’in resimlerinin fiyatları üzerine konuştuk.


Ümit İyem, ünlü ressamın sağlığında uygun fiyatla resim satmaya dikkat ettiğini dile getirdi öncelikle: “Nuri İyem, ‘tabii ki ressam yaşabileceği parayı kazanmak zorunda ama bir resim her zaman çoğunluğun da satın alabileceği bir fiyatta olmalı’ derdi. Hayatı boyunca bunu savundu ve yaşarken bile ünlü bir ressam olmasına rağmen resimlerinin fiyatlarını ucuz tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu’na katılıyorum, bugün onun resimleri herkesin satın alabileceği rakamlarda değil, yüksek bir fiyata çıktı artık. Bu da doğal bir gelişme, bunu siz kontrol edemiyorsunuz. Ressamın kendisinin sattığı bir tablo birkaç el değiştirince beş katına çıkabiliyor.”


‘Uygun fiyatlısı da var’


Her ne kadar satış fiyatları yüksek olsa da, bugün hâlâ uygun fiyatlı Nuri İyem tabloları bulunabileceğini de dile getirdi Ümit İyem: “Birtakım galeri ve müzayedelerde düşük fiyatlı Nuri İyem tablolarını bulabilirsiniz. Büyüklüklerine göre değişiyor fiyatları. Bir Nuri İyem tablosu 10 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Ama onun küçük bir portresi ya da peyzajını 7 ile 10 bin TL arasında bir fiyata satın alabilirsiniz.”


İyem, eğer Kılıçdaroğlu isterse kendisine Nuri İyem tablosu satışında yardımcı olabileceklerini de söyledi: “Kılıçdaroğlu çok saygı duyduğumuz birisi, bize gelip danışırsa kendisine tabii ki yardımcı oluruz. Biz zaten Nuri İyem’i seven, onun tablosuna sahip olmak isteyen her sanatsevere yardımcı oluyoruz her zaman. Kılıçdaroğlu’na da dilerse taksitle verebiliriz bir Nuri İyem tablosunu. Zaten bir sürü galeri de taksit yapıyor satışlarında.”

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