Kılıçdaroğlu'na sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerden sorumlu yeni başdanışman

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, danışmalarından Ali Arif Özzeybek'i sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu başdanışman olarak görevlendirdi.

Radikal'in haberine göre; 35. Olağan Kurultay'ın ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yenileyen Kılıçdaroğlu, başdanışmanlığını yapan isimlerde de bazı değişikliklere gidiyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda daha önce farklı alanlarda danışmanlık yapan Özzeybek'i, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu başdanışman olarak görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu daha önce Parti Meclisi'ne giremeyen eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nu 'Parlamento ile ilişkiler'den, DSP kökenli eski Kültür Bakanı İstemihan Talay'ı 'Siyasi İşler'den, Dr. Recep Cengiz'i Genel Başkan Özel Danışmanı ve Gençlik/Kadın örgütlenmesi ve Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi'nin oluşturulması, Ahmet Akın'ı 'Enerji Politikaları'', Okan Gaytancıoğlu'nu 'Tarım'dan ve yurt gezilerinin koordinasyonunu üstlenen Veli Özdemir'i de başdanışman kadrosuyla Genel Merkez'de görevlendirmişti.

Özzeybek'in başarı hikayesi

Türkiye'de çalışmalarıyla büyük başarılar elde eden diş hekimlerinin yaşam öyküleri, ''Diş Hekimliğinde Başarının Sırları'' isimli kitapta yer almıştı. Kitapta başarısından söz edilen isimler arasında Dr. Ali Arif Özzeybek de vardı. Kitaptaki en ilgi çekici yaşam öykülerinden biri Meffert İmplant Enstitüsü Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek'e ilişkin.1964 yılında Ankara'da doğan Özzeybek, 12 yaşında Hacettepe Üniversitesi’nde akciğerlerinden ameliyat oldu ve bir ay hastanede yattı. Bu olaydan sonra doktor olmaya karar veren Özzeybek, liseden sonra ameliyat olduğu üniversitenin diş hekimliği fakültesini kazandı. Yıllar sonra ameliyat olduğu üniversiteye hekim adayı olarak dönen Özzeybek, mezun olduktan sonra muayenehane açtı, üç yıl sonra da implant eğitimi almak için arabasını satarak ABD'ye gitti. Mesleğinde implantoloji dalında uzmanlaşma kararı alan Özzeybek, yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda, 1995 yılında Dünya İmplant Birliği'nin (ICOI) üyesi oldu. Yurt dışında birçok eğitim programına katılan ve dünyaca ünlü deneyimli diş doktorları ile çalışan Özzeybek, daha sonra Ankara'da Meffert İmplant Enstitüsü'nü kurdu. 55 ülkede yayınlanan, bilimsel içerikli İmplant Dentistry dergisinde editör olan Özzeybek, 2008 yılında 22 kişiden oluşan ICOI eğitim grubuna ''Eğitim Temsilcisi'' olarak seçildi. Bilimsel önderlik dalında Türkiye'nin en başarılı genci seçilen, 1995 yılında da bir uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil eden Özzeybek, kitapta meslektaşlarına yönelik şu önerileri dile getirdi: ''Başarılı bir diş hekimi olabilmek için, mutlaka yabancı dil öğrenip bir alanda doktora yapılması gerekiyor. Bilimsellikten kopmadan, yenilikler takip edilmeli ve mezuniyet sonrası eğitime hem zaman hem de para yatırımı yapılmalıdır. Ayrıca, farklı vakaları belgeleyip meslektaşlarımızla paylaşmak çok önemli. Mesleğimizde dış görünüş de büyük önem taşıyor. Giyimi ve konuşmasıyla diş hekimi toplum için örnek bir insan olmalıdır.''