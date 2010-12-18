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Politika

KILIÇDAROĞLU'NA SALONDA SEVGİ SELİ ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 13:18

-KILIÇDAROĞLU'NA SALONDA SEVGİ SELİ ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 15. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu'na giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, salona ''Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'' şarkısının kendisinin de stüdyoya girerek eşlik ettiği yeni düzenlemesi ve partililerin yoğun alkışlarıyla girdi. Basın mensuplarının yoğun ilgisi ve kalabalık nedeniyle güçlükle ilerleyerek salonu dolaşan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran eşlik etti.  

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