-KILIÇDAROĞLU'NA MAZOT KARTI BUCAK (A.A) - 10.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''(Efendim terörle mücadelede hiçkimse bize yardım etmedi...) İcazet aldığı yerin büyükelçisi diyor ki, (Senin söylediğin yalan arkadaş ben sana yardım ediyorum). Bir ülkenin başbakanını bir başka ülkenin büyükelçisi yalanlıyorsa ve sesini çıkarmıyorsa, susup yerine oturuyorsa o bizim başbakanımız değildir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Burdur'daki seçim gezisi çerçevesinde Bucak ilçesine geldi. Bucak girişinde Oğuzhan Taşımacılar Kooperatifini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, taşımacılarla sohbet etti ve çay içti. İlçedeki taşımacılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, sektörde ciddi sorunlar olduğunu ifade etti. Yurtdışına sevkiyat yapan Ali Özdamar adlı tır şoförü, kendilerine sahip çıkılmadığını öne sürdü. İran'da kullanılan mazot kartını Kılıçdaroğlu'na gösteren Özdamar, mazot fiyatının İran'da da yüksek olduğundan yakındı. Özdamar, CHP liderine mazot kartıyla birlikte İran, Özbekistan ve Türkmenistan parası hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu da, bu mazot kartını televizyonda göstererek tır ve kamyon şoförlerinin sorununu dile getireceğini söyledi. Daha sonra Bucak Sanayi Sitesini de gezen Kılıçdaroğlu, işletmeleri ziyaret ederek esnaf ve çalışanlarla selamlaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta oy oranlarının düşük olduğunu ancak bu konuda vatandaşı değil, kendilerini suçladıklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bucak'a daha önce gelmediklerini ancak seçim dönemi ''Niye bize oy vermiyorsunuz?'' diye sorduklarını belirterek, ''Derdini dinlemezsen olmaz, sohbet etmezsen olmaz, bir bardak çayını içmezsen olmaz'' dedi. Geçmişte Türkiye'nin her yanında Bucaklı bir kamyoncu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bugün ise kamyoncuların zor günler yaşadıklarını, maliyetlerini çıkarmak için kamyonlarında yakıt olarak 10 numara yağ yakmak zorunda kaldığını ifade etti. Sorunları bildiğini ve çözmek için yola çıktığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Diyorlar ki 'Türkiye büyüsün, istikrar sürsün'. Eyvallah. Adil olursa hiç itirazımız yok ama birileri büyür, çiftçi, emekli, esnaf küçülürse olmaz. Ona itiraz ederiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kimliği, inancı ne olursa olsun bütün insanların, Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğunu belirterek, ''Kim diyorsa ki 'Ben kimliğim dolayısıyla engel görüyorum', gelecek beni bulacak. Kim diyorsa ki 'Ben inancım nedeniyle ibadetimi yapamıyorum' gelip beni bulacak. Onların sorununu çözmek için sonuna kadar mücadele edeceğim'' dedi. -''HERKESİN GÜÇLÜ OLDUĞU BİR TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR''- Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte hangi partiye oy verirse versin herkesten oy istediklerini söyledi. Herkese aş ve işin olduğu bir Türkiye'yi yaratmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bir hükümet gidip, iktidar olmadan önce Amerika'dan icazet alırsa o hükümet size hizmet etmez, Türkiye'ye hizmet etmez. Bakın şimdi 'Efendim terörle mücadelede hiç kimse bize yardım etmedi...' İcazet aldığı yerin büyükelçisi diyor ki, 'Senin söylediğin yalan arkadaş ben sana yardım ediyorum'. Bir ülkenin başbakanını bir başka ülkenin büyükelçisi yalanlıyorsa ve sesini çıkarmıyorsa, susup yerine oturuyorsa o bizim başbakanımız değildir. Bunu bilmenizi isterim. Bu ülkenin başbakanı yürekli adam olacak. Bu ülkenin başbakanı kimsenin önünde diz çökmeyecek. Bu ülkenin başbakanı Türkiye'yi uluslararası arenada onurlu bir devlet kimliğine kavuşturacak. Olay budur. Biz bunu istiyoruz. Herkesin karnının doyduğu bir ülkede bunlar olur. Herkesin güçlü olduğu bir Türkiye güçlüdür. 12 milyon 715 bin yoksulun olduğu Türkiye güçlü Türkiye değildir, büyük Türkiye değildir.''