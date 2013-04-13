T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'na, Kılıç'T'aroğlu forması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hediye edilen formada dikkat çeken hata

13 Nisan 2013 21:05

Bir dizi açılış dolayısıyla Zonguldak'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, soyadının yanlış yazıldığı bir forma hediye edildi.

Zonguldak Belediye Terminali ve Zonguldak Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Zonguldak Kömürspor atkısı ve forması hediye edildi. Atkıda, "Kırmızıya adanmış lacivert hayatlar" yazarken, 67 numaralı takım formasında ise, Kılıçdaroğlu'nun soyadının "Kılıçtaroğlu" şeklinde yazılması dikkat çekti.

Formadaki yanlışı CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün uyarısıyla fark eden Kılıçdaroğlu, formayı ters çevirip katladı. Kılıçdaroğlu, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'a başarılar dileyerek, hediyeler için teşekkür etti.

ETİKETLER

kılıçdaroğluchpformazonguldak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24