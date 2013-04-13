Kılıçdaroğlu'na, Kılıç'T'aroğlu forması

Bir dizi açılış dolayısıyla Zonguldak'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, soyadının yanlış yazıldığı bir forma hediye edildi.

Zonguldak Belediye Terminali ve Zonguldak Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Zonguldak Kömürspor atkısı ve forması hediye edildi. Atkıda, "Kırmızıya adanmış lacivert hayatlar" yazarken, 67 numaralı takım formasında ise, Kılıçdaroğlu'nun soyadının "Kılıçtaroğlu" şeklinde yazılması dikkat çekti.

Formadaki yanlışı CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün uyarısıyla fark eden Kılıçdaroğlu, formayı ters çevirip katladı. Kılıçdaroğlu, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'a başarılar dileyerek, hediyeler için teşekkür etti.